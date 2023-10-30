【Google更新】Google推密碼管理API　暫支援Android 14

密碼金鑰（Passkey）愈趨盛行，不但更方便用户登入帳號，亦能較安全地保障其私隱。Google上周宣布，將在11月1日推出Android專用的API（應用程式介面）「Credential Manager」（憑證管理器），用以儲存使用者名稱、密碼及Passkey等資料。

Credential Manager早在數月前已出現在Android 14的開發者預覽版上，其功能支援Android 14應用程式提供更好的身份驗證服務。透過API，應用程式能以Passkey讓用户以生物認證方式登入，用户毋須記着密碼亦能順利登入帳號。

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Credential Manager支援第三方密碼管理器，除Google Password Manager外，如1Password等工具亦能整合API，提供流暢體驗。而Google亦表明正棄用多重驗證API，故程式開發者只需以Credential Manger來對用户進行驗證。

責任編輯：歐朗欣

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