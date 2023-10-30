俄親巴分子佔領機場跑道 圖阻以色列航班降落

俄羅斯位於北高加索地區達吉斯坦（Dagestan）的一個機場被大批親巴勒斯坦分子闖入，並佔領機場跑道，阻止以色列航班降落。當地人口以穆斯林為主，過去數日亦有發生針對猶太人的事件。

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網絡流傳影片顯示，數百名主要是年輕男性的親巴勒斯坦人士周日（10月29日）闖入首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）的國際機場，部分人手持及揮舞巴勒斯坦旗幟，並高舉譴責以色列的標語。示威人士佔領機場跑道，阻止來自以色列的客機乘客落機。

航空公司職員見狀立即把乘客推回機上，機長宣布外面有憤怒群眾包圍飛機，可能有被攻擊風險。俄羅斯聯邦航空運輸局（Rosaviatsia）表示機場情況已受控，暫時關閉至下周一（11月6日）。

當地媒體報稱，部分親巴勒斯坦人士事前已在機場外攔截車輛，要求車上人士出示護照，希望找出以色列人。衛生部員表示，數人因事件受傷。

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據悉事件由數個在社交通訊軟件Telegram發布的帖子引起，傳聞載有以色列難民的客機由特拉維夫飛抵。

達吉斯坦有約310萬人，人口多數為穆斯林。當地政府聲援巴勒斯坦及加沙地區（Gaza），但呼籲民眾保持冷靜，不要參與任何示威，地區首長Sergei Melikov譴責機場暴動事件。

當地被指在以巴戰爭爆發後，反猶太事件陸續增加，而且不止在馬哈奇卡拉發生。有正在興建的猶太人中心周日被縱火，一間酒店被反猶人士包圍搜尋猶太人。當地估計有約800戶猶太人家庭，可能需要緊急撤離。

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責任編輯：吳漢培