▲ 【分析】為何「日本化」並非中國股市的唯一出路？ 大行薦5大投資主題

內地樓市低迷，人口結構面對逆風，加上高槓桿，不少人遂將中國目前的困境與昔日日本上世紀90及00年代作比例。高盛中國首席策略分析師劉勁津在報告指，雖然高盛經濟師看到兩者存在相似之處，但基於宏觀基本面存在重大差異，相信「日本化（Japanification）」並非中國唯一的出路。

中日股市存在4大相異之處

劉勁津列出中日股市存在4大相異之處：（1）日本股市當年於60倍估值見頂，中國股市則於2021年初以20倍估值見頂，反映日本股市泡沫更大；（2）日本企業盈利於80年代後期的增幅，遠低於中資企業現時的增幅；（3）日圓於廣場協議後倍升，即使在日股觸頂後，日圓維持強勁，但目前人民幣卻被低估；（4）中國家庭的股票風險敞口偏低，意味資產重新配置至股票的動力將更強。

投資者從「迷失十年」學到寶貴十課

不過，劉勁津認為，投資者及決策官員仍可從日本「迷失十年」的經驗上，學到寶貴十課。（1）在持久的熊市期間也會出現強勁及可買賣的升浪；（2）解構結構性問題需要果斷、有力及預見度高的政策；（3）分析股票估值時，實質利率較量化寬鬆更重要；（4）當本土經濟增長出現挑戰，適應者、創新者及出口者佔上風；（5）新消費模式創造新贏家；（6）房地產去槓桿需時多年；（7）確認不良貸款及資本重要是銀行重估的關鍵；（8）技術提升是實現及提高增長潛力的關鍵，而科技是中國策略性增長的核心；（9）投資者會為企業管治改革付出代價；（10）政府入市在大部分情況對股市有幫助，近日中央亦積極入市支持A股市場。

劉勁津稱，面對未來中國經濟實質增速下降，但將迎來更持續及更有效率的增長之路，建議5大投資主題，分別是（1）大眾新零售、（2）走出去、（3）人工智能（AI）開發、採用及貨幣化、（4）科技升級與創新、（5）企業管治領導者。

消費降級並非唯一的消費主題

他解釋，雖然消費降級是近日熱話，但並非唯一的消費主題，而考慮到當前宏觀環境及政策，偏好服務業而非商品類，農村升級、國潮、95後消費模式及單身經濟均是該行研究團隊的重點。基於中國經濟增長趨平穩對企業本土收入構成挑戰，故此在全球具有適應力、創新性及競爭力的企業，將可為投資者帶來豐厚回報。

高盛預期，未來10年，AI可為全球帶來約7萬億美元的經濟增長動力，而中國憑藉其龐大用戶基礎、數據可用性及完善基建，將是AI領域上不可式缺的一部分。至於科技升級與創新則是涉及中國各種關鍵政策的主題，包括國家安全、共同富裕、自給自足及減碳，若要實現有關目標，中國必須發展基礎技術、專用設備、零部件、半導體等。

劉勁津指，中資企業估值偏低，或與公司管治或ESG評分低有關，而從今年來日本股市強勁反彈的表現來看，若企業管治改善，股市上行空間很大，故該行將繼續關注國企及民企的現金回報及管理層參與度。

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編輯：陳韻妍