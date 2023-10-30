【Google AI】Google Bard功能升級　可選「實時回應」問題

▲ Bard現時新增了一個「實時回應」（Respond in real time）的選項，讓回覆速度更快。（法新社）

現時AI聊天機械人的回覆問題方式不一，例如Bing AI是逐行顯示部分回覆內容，而Google Bard則是一次性顯示全部內容。Bard日前將功能升級，用戶不但可選擇一次性顯示全部內容，也可要求Bard以「實時回應」方式回答。

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Bard現時新增了一個「實時回應」（Respond in real time）的選項，讓回覆速度更快。開啟該選項後，答案在進行中時就會即時顯示，文字就會一行一行地出現，與Bing AI類似。

若不想Bard即時回答問題，希望維持以往的方式，用戶仍可以從右上角的齒輪圖示中切換成「完成後回覆」（Respond when complete）的選項。

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此外，用戶現時也可以在Bard生成內容期間，中斷它的回覆。只要在Bard回覆時，按下輸入框上方的「跳過回應」（Skip response）按鈕，它就會停止繼續生成內容，然後用戶就可重新輸入另一個問題。

責任編輯：陳卓賢

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