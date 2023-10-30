促進社會多元共融：豪劻國際慈善基金慈善午宴關愛無界限，傳統藝術的繼承與創新

豪劻國際慈善基金於九龍灣舉行「豪劻國際慈善基金成立五周年誌慶呈獻無界限燃亮愛慈善午宴」，宴請600位來自不同地區的傷健人士、長者及小數族裔兒童，由TVB藝員Master Joe（游莨維）擔任主持，絕無冷場，笑聲不絕，更藉着疫情復常後共聚一堂向社會發放正能量。

打頭陣由香港盲人輔導會視障智障及多重殘障人士組成的樂隊The Cheers* 表演，由於大部分成員須面對自身視障問題，必須通過不停努力練習克服大量困難例如背誦大量歌詞，他們希望透過自身故事鼓勵社區人士積極面對人生。

豪劻更請來女變臉師韋飛雄，她絕對是少數能繼承傳統變臉技藝的女性，她把傳統變臉表演融合流行音樂及舞步，令觀眾耳目一新，新舊融合，令在場人士拍案叫絕。韋師父師承父親「國寶級變臉大師」韋瑞群，他是首位將變臉絕技引入香港的人，曾一口氣變出多達76張臉，打破健力士世界紀錄。至今已登上30多個國家的舞台如康城影展、北京奧運等。

接著義工們更邀請 9位90歲以上老友記在台上接受大家的祝福及利是，更派出多位少數族裔小朋友義工在台下派利是予80歲以上老友記。

最後更請來「非物質文化遺產 — 龍獅文化」夏昭建龍獅隊表演，以年輕學員帶來精彩的金龍醒獅及鼓樂表演助慶，夏昭建父親是香港一代獅王夏國璋，傳統舞龍舞獅表演，大鼓、龍身與獅身在表演之際除了展示中華的喜慶文化，一齊亮起LED燈，非常Sharp醒，突破一般人對舞龍舞獅的固有印象！

以上表演集合不同年齡、不同種族、不同文化，新舊融合在豪劻國際慈善基金成立五周年誌慶的慈善午宴中，正正體現了「無界限燃亮愛」的主旨，基金會也藉此宣揚「取諸社會，用諸社會」的獅子山下香港人互助精神，達到「凝聚眾心、共建和諧」的美好祈願。

註：左一籌委徐靄妍、左二主席曾瑋劻、左四著名慈善家葉湛溪、左五主席曾偉豪及右五副主席趙綺婷

豪劻國際慈善基金會介紹

豪劻國際慈善基金會在2018年由「曾偉豪先生」和「曾瑋劻先生」共同成立，2019年正式運作，屬香港註冊之非牟利慈善組織 (88牌)，希望宣揚「取諸社會，用諸社會」的獅子山下香港人互助精神。

基金目的是希望在社區散播「關愛文化」的種籽，並將與不同商界人士及慈善團體推行一系列「和諧與共融」的社區關愛活動，履行及宣揚「關愛、共融、仁義」的精神，並積極支援較弱勢團隊和非牟利組織。

(特約)