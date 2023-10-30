【恒大危機】恒大清盤案延至12月4日再訊　呈請方斥恒大「3個月又3個月」都無進展、法官︰最後一次押後（不斷更新）

▲ 【恒大危機】中國恒大清盤聆訊推至12月4日再上庭 法官︰最後一次押後

中國恒大 （03333） 清盤呈請聆訊今日在高等法院進行，中國恒大集團一方申請押後清盤聆訊3個月，並解釋需時調整及商討修訂債務重組方案。法官聽取陳詞後，將清盤聆訊押後至12月4日，並明言給予「最後一次押後機會」，屆時若恒大未能呈交方案，很大可能頒令清盤及即時委任臨時清盤人。截至今年6月底，中國恒大總負債逾2.3萬億元人民幣，權益虧絀亦逾6400億元人民幣。

恒大清盤呈請人為1間位於南太平洋島國薩摩亞的公司Top Shine Global Limited of Intershore Consult （Samoa） Limited；答辯人中國恒大集團。

恒大股價今早曾挫近23%，破底低見0.182元，在法庭再度提供額外時間，恒大盤中一度倒升9%，見0.255元。至下午2時，恒大股價重新跌5.5%，報0.223元，成交3210萬元。

呈請方庭上曾反對：「3個月又3個月」 恒大多次返回法庭都無進展

呈請人一方表示，反對押後清盤聆訊3個月，呈請清盤申請至今已17個月，經過多次押後，3個月又3個月，其間被呈請公司未有向法庭呈交具體債務重組計劃，每次返回法庭均沒有任何進展。呈請人一方續指，自許家印在內地被關押後，公司管理層亦沒有處理相關被呈請清盤事宜，且涉及債權人數多，質疑被呈請清盤公司能否於短時間內處理修訂重組方案等事宜。

中國恒大集團一方則表示，今年8月及9月一直就債務重組方案商議中，而公司亦已復牌，因此並非由零開始，而財務建議及分析均正在進行中，押後期間相信可得出債務重組交替計劃及時間表，若只押後清盤聆訊4星期，只可備妥重組支持協議條款清單及相關文件，故此期望押後3個月制定計劃，調整重組方案及與債權人達成基本計劃。

至於支持重組方案的債權人一方則不反對押後，另有一批債權人則認為押後4星期已足夠，可先呈交重組方案框架及條款清單。

法官：最後一次押後機會

法官聽取各方陳詞後，將清盤聆訊押後至12月4日，屆時被呈請清盤公司須向法庭呈交修訂債務重組方案及條款清單，並同意呈請人所指呈請清盤申請至今已17個月，法官明言給予最後一次押後機會，若下次聆訊時被呈請清盤公司未能執行法庭指示，很大可能頒下清盤令，屆時並會委任臨時清盤人。

法官於庭上表示，破產管理署已表示如法庭頒令清盤，將提名畢馬威會計師事務所3名人士擔任臨時清盤人。法官指有部分債權人就臨時清盤人人選提出意見，指示須於11月27日呈交書面陳詞。

聆訊前 外電：部分早前反對清盤投資人動搖

在今日聆訊前，有外電報道引述一位知情人士指，早前一批反對恒大清盤的債權人開始動搖。

恒大在7月底時獲延遲清盤呈請聆訊，當時公司解釋重組有新進展，獲呈請人同意推遲聆訊，但恒大9月於最後一刻取消債權人會議，並表示將重審建議重組條款，而持有總值逾60億美元的離岸債券的債權人小組卻表示完全被「蒙在鼓裡」。

另外上周報道指，恒大與反對重組計畫的部分債權人進行會談。報道引述知情人士表示，恒大的代表向一些投資者介紹了與部分「C類」債權人討論的情況。

高等法院若發出清盤令，恒大仍可對此決定提出上訴，但不能阻止清算進程進行。

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記者：林育慧