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【恒大危機】中國恒大清盤聆訊推至12月4日再上庭、法官︰最後一次押後　股價曾挫逾兩成破底（不斷更新）

股市 11:22 2023/10/30

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【恒大危機】中國恒大清盤聆訊推至12月4日再上庭　法官︰最後一次押後

中國恒大 （03333） 清盤呈請聆訊今日在高等法院進行，據最新法庭消息，聆訊推至12月4日再上庭處理。換言之，總負債逾2.3萬億元人民幣的恒大今日避過即時清盤風險。高院法官陳靜芬稱「這回真的是最後一次押後」，指若恒大無法達到她所設的標準，法院很可能在下次聆訊時發布清盤令。

恒大股價今早曾挫近23%，破底低見0.182元，最新報0.222元，跌5.9%。在今日聆訊前，有報道引述一位知情人士指，早前一批反對恒大清盤的債權人開始動搖。若發出清盤令，恒大將遭受重擊。

恒大資不抵債情況，可見【下一頁】

恒大多次推遲清盤聆訊

恒大在7月底時獲延遲清盤呈請聆訊，當時公司重組有新進展，獲呈請人同意推遲聆訊。報道指，這些債權人此前在法庭上表示反對尋求清盤的訴訟，但恒大上月於最後一刻取消債權人會議，並表示將重審建議重組條款，而持有總值逾60億美元的離岸債券的債權人小組卻表示完全被「蒙在鼓裡」。一旦該債權人小組改變立場，可能增加法官頒布清盤令的風險。

另外上周報道指，恒大與反對重組計畫的部分債權人進行會談。報道引述知情人士表示，恒大的代表向一些投資者介紹了與部分「C類」債權人討論的情況。

高等法院若發出清盤令，恒大仍可對此決定提出上訴，但不能阻止清算進程進行。另一方面，恒大若有足夠證據說服法官，則可能再次獲得更多時間。

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責任編輯︰梁浩碩

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