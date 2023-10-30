▲ 【美國經濟】瑞聯林燕：美十年期5厘債是新常態、不排除升見5.5厘 4因素吸引資金流入美股

美國十年期國債孳息於5厘左右徘徊，瑞聯銀行北亞股票業務主管林燕接受本報專訪時認為，十年期債息是所有風險資產的導向標，不同資產都會受到這個無風險利率所影響，就像「牽一髮動全身」，相信5厘債息會維持一段頗長時間，目前是進入這個新常態的適應期，看好美股可繼續領跑。

支持股市向上的關鍵是企業盈利及經濟增長

林燕指，回溯2008年金融海嘯前，2006至07年美國十年期債息平均4.7厘，故目前債息環境只是回到08年前的正常狀態，當時美股3大指數均升逾兩成，故在5厘新常態下，股市不一定會跌，「支持股市向上的關鍵，仍是企業盈利及經濟增長」。

「若地緣政治事件出現不可收拾的情況，更多國家或組織捲入事件，不排除美十年期債息會有上行風險，升抵5.25至5.5厘。」

預期聯儲局最快明年下半年才減息

瑞聯予美股「增持」評級，林燕指，市場已反映債息5厘環境，預期聯儲局最快明年下半年才會減息，雖然短期波動性偏高，但美國經濟仍具韌性，美元維持強勢，故中長綫仍看好美股表現，惟要慎選個股。

今年來國際資金流入美股，林燕指，除因美元強勢外，大型科網股自由現金流強勁、負債偏低，再加上AI概念大爆發，均是吸引資金停泊的原因，相信美股目前的調整將會汰弱留強，成為揀股的好時機。她偏好現金流強、盈利穩定兼能見度高、低負債的企業。

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記者：陳韻妍