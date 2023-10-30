  • 28°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 11:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股市況】恒大曾挫逾兩成　滙豐績前跌逾1%　三桶油向下　恒指期結日跌約百點（不斷更新）

股市 11:04 2023/10/30

分享：

分享：

港股市況不斷更新

港股期結日，大市低開逾百點。阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，滙豐 （00005） 績前跌逾1%，恒指低開173點，開報17225點，成交18.8億元。科指跌1.1%，報3763點。

財經日誌︰

點擊圖片放大
+3
+2

分析文章︰

【分析】南非大股東Naspers　為何又以9600萬股的速度減持騰訊？

即市走勢︰

【11：03】恒指最新跌約98點，報17300點，科指再轉升0.3%，報3816點。

【10：55】中國恒大 （03333） 跌幅收窄至一成，報0.211元，今早曾破底低見0.182元。恒大物業 （06666） 跌8%，破底低見0.4元，恒大汽車 （00708） 跌3%。

【10：55】小米 （01810） 逆市升3%，高見13.94元。

【10：36】舜宇 （02382） 逆市升逾4%，高見69元，瑞聲 （02018） 升逾2%，高見14.22元。

【10：35】大市跌幅再擴至約150點，報17249點，科指轉跌0.1%，報3801點。

【10：20】三桶油下挫，中石油 （00857） 跌近4%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌近3%。

【10：12】郵儲行 （01658） 績後跌逾7%，低見3.49元。郵儲行第三季純利為260.9億元人民幣，按年跌2.4%。

【10：04】【恒大危機】中國恒大清盤聆訊今進行、部分反對清盤債權人據報有動搖　股價曾挫逾兩成破底

【09：41】恒大 （03333） 跌逾17%，破底低見0.19元。

【09：40】招行 （03968） 績後跌逾4%，低見29.75元。

【業績│3968】招行第三季純利按年上升1.7%　不良貸款率持平、淨利息收益率2.19厘

【內銀股業績】一文看內銀股第三季業績　農行純利升幅最勁、招行淨息差最高

【09：39】ATM個別發展，美團 （03690） 轉升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 跌1%。

【09：38】恒指跌幅收窄，最新報17380點，跌17點，科指轉升0.6%，報3828點。

【09：37】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見49.55元。

【新股IPO】藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊　半年收入10億人幣

【09：34】君實生物 （01877） 第三季虧損約4.1億元人民幣，較去年同期虧損6.8億元人民幣有所收窄，君實生物股價逆市升逾8%，高見22.7元。

【09：30】中國恒大 （03333） 開市後跌逾6%，早段低見0.221元。

【09：28】平保 （02318） 績後低開0.7%。平保首3季純利875.8億元人民幣，按年跌5.6%。

【業績｜內險】平安保險首3季純利875.8億人幣、按年少5.6%　上季折合少賺近兩成

【09：24】長汽 （02333） 績後造好，股價逆市高開逾7%。

【業績｜汽車股】長城汽車第三季多賺42%　扭轉上半年跌75%走勢

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，滙豐 （00005） 績前跌逾1%，恒指期結日低開173點，開報17225點，成交18.8億元。科指跌1.1%，報3763點。

【09：13】期指開報17230點，跌180點。

【09：10】【大行看法】中泰顏招駿：料港股潛在底部16000點　破局取決中國經濟復甦動力

【09：08】中國恒大 （03333） 將於今日於高等法院舉行清盤呈請聆訊。

【恒大危機】許家印恐失恒大控制權　周一最大考驗

【08：57】夢東方 （00593） 今早復牌。

【08：49】恒指黑期跌約168點，報17232點。

【08：47】汽車融資租賃服務供應商喜相逢集團 （新上市編號：02473） 招股，一手入場費約3,434元。

【新股IPO】喜相逢2473於10月30日起招股、入場費3434元　集資逾1億元、集資淨額料約4000萬

【08：29】【業績｜醫藥股】國藥首三季盈利61億元人民幣　按年升4.1%

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：市場指標顯示港股下行空間有限　消費數據理想利好科網股

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐第3季績中午放榜　市場料稅前多賺1.6倍　派息10美仙、再展20億美元股份回購

【07：45】【Morning精點】許家印恐失恒大控制權、周一最大考驗︱儲局周四凌晨公布議息結果、今次不加息？

【07：45】港股ADR收報17167點，跌230點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.43元，較港收市價低0.62元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報288.55元，較港收市價低4.25元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.98元，較港收市價低1.42元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

點擊圖片放大
+5
+4

【07：30】美股上周五個別發展，以色列國防軍發言人表示，以色列軍隊正在增加對加沙的空襲，地面部隊正在加沙走廊「擴大活動」。隨地緣危機，油企上季利潤遜預期，拖累道指曾瀉457點， 納指則受亞馬遜及intel股價大升利好，加保升勢。道指上周五跌366點或1.1%，報32417點，納指升47點或0.4%，報12643點，標指跌19點或0.5%，報4117點。

即睇美股收市︰

點擊圖片放大
+7
+6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】以色列擴大地面進攻　夜期跌235點　港股ADR全綫下跌（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金今年已反彈完？預示強積金2023年最終表現 XX基金仍存隱憂？立即收看

港股 ADR 港股ADR 恒生指數 美股
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【分析】為何「日本化」並非中國股市的唯一出路？　大行薦5大投資主題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款