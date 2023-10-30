【港股市況】恒大曾挫逾兩成　滙豐績前跌逾1%　三桶油向下　恒指期結日跌約百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結日，大市低開逾百點。阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，滙豐 （00005） 績前跌逾1%，恒指低開173點，開報17225點，成交18.8億元。科指跌1.1%，報3763點。

財經日誌︰

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分析文章︰

【分析】南非大股東Naspers 為何又以9600萬股的速度減持騰訊？

即市走勢︰

【11：03】恒指最新跌約98點，報17300點，科指再轉升0.3%，報3816點。

【10：55】中國恒大 （03333） 跌幅收窄至一成，報0.211元，今早曾破底低見0.182元。恒大物業 （06666） 跌8%，破底低見0.4元，恒大汽車 （00708） 跌3%。

【10：55】小米 （01810） 逆市升3%，高見13.94元。

【10：36】舜宇 （02382） 逆市升逾4%，高見69元，瑞聲 （02018） 升逾2%，高見14.22元。

【10：35】大市跌幅再擴至約150點，報17249點，科指轉跌0.1%，報3801點。

【10：20】三桶油下挫，中石油 （00857） 跌近4%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌近3%。

【10：12】郵儲行 （01658） 績後跌逾7%，低見3.49元。郵儲行第三季純利為260.9億元人民幣，按年跌2.4%。

【10：04】【恒大危機】中國恒大清盤聆訊今進行、部分反對清盤債權人據報有動搖 股價曾挫逾兩成破底

【09：41】恒大 （03333） 跌逾17%，破底低見0.19元。

【09：40】招行 （03968） 績後跌逾4%，低見29.75元。

【業績│3968】招行第三季純利按年上升1.7% 不良貸款率持平、淨利息收益率2.19厘

【內銀股業績】一文看內銀股第三季業績 農行純利升幅最勁、招行淨息差最高

【09：39】ATM個別發展，美團 （03690） 轉升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 跌1%。

【09：38】恒指跌幅收窄，最新報17380點，跌17點，科指轉升0.6%，報3828點。

【09：37】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見49.55元。

【新股IPO】藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊 半年收入10億人幣

【09：34】君實生物 （01877） 第三季虧損約4.1億元人民幣，較去年同期虧損6.8億元人民幣有所收窄，君實生物股價逆市升逾8%，高見22.7元。

【09：30】中國恒大 （03333） 開市後跌逾6%，早段低見0.221元。

【09：28】平保 （02318） 績後低開0.7%。平保首3季純利875.8億元人民幣，按年跌5.6%。

【業績｜內險】平安保險首3季純利875.8億人幣、按年少5.6% 上季折合少賺近兩成

【09：24】長汽 （02333） 績後造好，股價逆市高開逾7%。

【業績｜汽車股】長城汽車第三季多賺42% 扭轉上半年跌75%走勢

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，滙豐 （00005） 績前跌逾1%，恒指期結日低開173點，開報17225點，成交18.8億元。科指跌1.1%，報3763點。

【09：13】期指開報17230點，跌180點。

【09：10】【大行看法】中泰顏招駿：料港股潛在底部16000點 破局取決中國經濟復甦動力

【09：08】中國恒大 （03333） 將於今日於高等法院舉行清盤呈請聆訊。

【恒大危機】許家印恐失恒大控制權 周一最大考驗

【08：57】夢東方 （00593） 今早復牌。

【08：49】恒指黑期跌約168點，報17232點。

【08：47】汽車融資租賃服務供應商喜相逢集團 （新上市編號：02473） 招股，一手入場費約3,434元。

【新股IPO】喜相逢2473於10月30日起招股、入場費3434元 集資逾1億元、集資淨額料約4000萬

【08：29】【業績｜醫藥股】國藥首三季盈利61億元人民幣 按年升4.1%

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：市場指標顯示港股下行空間有限 消費數據理想利好科網股

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐第3季績中午放榜 市場料稅前多賺1.6倍 派息10美仙、再展20億美元股份回購

【07：45】【Morning精點】許家印恐失恒大控制權、周一最大考驗︱儲局周四凌晨公布議息結果、今次不加息？

【07：45】港股ADR收報17167點，跌230點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.43元，較港收市價低0.62元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報288.55元，較港收市價低4.25元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.98元，較港收市價低1.42元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，以色列國防軍發言人表示，以色列軍隊正在增加對加沙的空襲，地面部隊正在加沙走廊「擴大活動」。隨地緣危機，油企上季利潤遜預期，拖累道指曾瀉457點， 納指則受亞馬遜及intel股價大升利好，加保升勢。道指上周五跌366點或1.1%，報32417點，納指升47點或0.4%，報12643點，標指跌19點或0.5%，報4117點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】以色列擴大地面進攻 夜期跌235點 港股ADR全綫下跌（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩