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【恒指夜期+北水】北水續吸資逾22億　買小米中芯沽快手中移動　恒指夜期升83點（不斷更新）

股市 18:56 2023/10/30

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北水續錄得穩定淨流入，全日吸資22.5億元。全球第三季智能手機出貨量趨穩，手機設備股獲北水青睞，小米 （01810） 全日錄6億元淨流入，中芯國際 （00981） 及藥明生物 （02269） 分別吸資5.6及3.6億元；淨流出方面，快手 （01024） 及中移動 （00941） 分別錄5.5及4億元淨流出。

恒指夜期升83點，報17562點。

點擊圖片放大

小米升近6%破頂 滙豐績後跌逾1% 恒指期結日微升7點

港股期結日低開回穩。恒指低開173點，其後跌幅收窄，尾市轉升。恒指升7點，收報17406點，成交924.7億元。科指升1.3%，報3854點。小米 （01810） 升近6%破頂，ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約0.9%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。滙豐 （00005） 績後跌逾1%，恒大 （03333） 跌近10%。

恒指成分股收市價
（元）		變幅
（%）		貢獻/拖低
恒指（點）		市盈率
（倍）
小米14.32+5.9+22123
藥明生物50.50+5.8+1740
騰訊295.40+0.9+1112
工行3.74-2.9-133
建行4.48-1.8-143
滙豐57.20-1.5-219

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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分析文章︰

【分析】南非大股東Naspers　為何又以9600萬股的速度減持騰訊？

即市走勢︰

【18：55】北水續吸資逾22億 買小米中芯沽快手中移動 恒指夜期升83點

【17：03】【業績｜2388】中銀香港第三季減值前經營溢利按季增16%　季內減值準備淨撥備大增至15億

【17：01】【業績｜3988】中國銀行第三季多賺3.3%　首三季不良貸款率1.27%

【16：54】【業績│油股】中石油第三季純利按年增21.1%至463.79億元　首三季油氣單位操作成本下降4.1%

【16：41】【業績】比亞迪電子首9個月盈利30億元人民幣　按年多賺近1.5倍

【16：16】【HSBC業績】滙豐財務總監：淨息差存下行壓力　上季集團在香港市場錄得4%存款遷移

【16：14】【加密貨幣】渣打旗下加密貨幣公司Zodia Custody將在港推出服務　據報正申請虛擬資產交易平台牌照

【16：10】小米 （01810） 升近6%破頂，ATM個別發展，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約0.9%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。滙豐 （00005） 績後跌逾1%，恒大 （03333） 跌近10%，恒指升7點，收報17406點，成交924.7億元。科指升1.3%，報3854點。

【16：00】恒指U盤前升2點，報17401點。

【15：47】【新股IPO】汪小菲、張蘭母子創立的麻六記酸辣粉　據報明年來港上市

【15：32】【數碼港元】金管局發布「數碼港元」先導計劃第一階段報告　有潛力促進更快、更具成本效益和更具包容性的交易

【15：28】舜宇 （02382） 升逾6%，暫為表現最好藍籌，新奧能源 （2688） 跌半成，藍籌中表現最差。

【15：06】港股尾市跌約5點，報17393點。

【15：05】中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 分別升約5%。

【15：00】【HSBC業績】滙豐艾橋智：第4季或需為內房撥備更多　9月底內房敞口按季降5%

【14：48】恒大 （03333） 最新跌8%，報0.217元。

【14：39】3D MEDICINES （01244） 逆市升近三成，高見10.4元。

【14：35】恒指跌近50點，報17350點，跌48點，科指升0.4%，報3822點。

【14：33】稀鎂科技 （00601） 公布「2供1」獲超額認購約1.6倍，供股所得款項總額約1580萬元。稀鎂科技股價挫61%，低見0.112元。

【13：36】小米 （01810） 升逾5%，高見14.24元破頂，成交15億元。

【13：28】健世科技 （09877） 觸發市調機制，最新升七成高見27元。

【13：26】小米 （01810） 升幅擴大至逾4%，破頂高見14.14元。

【13：19】【內房危機】龍光集團兩家附屬清盤呈請　延至12月4日香港聆訊

【13：15】滙豐 （00005） 績後好淡爭持，滙豐最新跌約0.3%，報57.9元。

【HSBC業績】滙豐9月底內房敞口逾136億美元　按季降約5%

【13：13】恒大 （03333） 午後回軟，跌逾1%報0.233元。

【13：08】大市最新跌近百點，報17308點，跌90點，科指升0.2%，報3811點。

【13：04】巨星傳奇 （06683） 破頂高見9.64元後，股價回吐倒跌9%，低見8.62元。巨星傳奇公布公司間接全資附屬公司星創藝（昆山）文娛有限公司與福建省中視傳播有限公司訂立合作協議，根據該協議，星創藝（昆山）同意與福建中視共同投資周杰倫2024嘉年華世界巡回演唱會福州站。

【13：00】恒指午後初段跌約39點，報17359點，科指升0.6%，報3827點。

【13：00】滙豐 （00005） 績後靠穩升0.1%，報58.1元。

【12：32】【HSBC業績】滙豐變相預告花紅大增　一文看清前景指引修訂、派息政策不改

【12：07】滙豐 （00005） 績前轉升0.4%，中午收報58.3元。

【HSBC業績】滙豐第3季稅前利潤遜預期　派息每股10美仙、宣布展回購30億美元股票

【12：04】【北部都會區】瑞銀專訪：若香港一成不變，庫存或20年用光　人口政策未追上城市規劃

【12：00】恒生指數半日跌49點，報17349點，成交512.6億元。科指升0.4%，報3820點。ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌逾1%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 逆市靠穩。內銀向下，四大內銀跌近2%至近4%，三桶油跌逾2%至3%，恒大 （03333） 倒升半成，中芯國際 （00981） 升逾4%。

【11：55】恒大 （03333） 轉升8%，高見0.255元，今早曾破底低見0.182元。

【11：50】港交所 （00388） 率先轉升0.5%，高見280元。

【中東機遇】沙特阿拉伯預告香港將推沙特ETF　包括沙特阿美在內50家最大股份

【11：47】長汽 （02333） 最新升近6%，今早高見11.66元。

【大行報告】美銀：長汽海外銷售佔比提高利好毛利率　調升評級至「買入」兼升目標價

【11：32】內地股市半日向上，上證半日升0.2%，深證升1.5%，創業板指升2.3%。

【11：30】藥明生物 （02269） 升逾6%，高見50.9元。

【11：27】恒指跌幅收窄至28點，報17370點。

【11：21】【香港樓市】瑞銀專訪：減辣不足阻樓價跌1成　中小發展商恐劈價賣樓、近5年發展寫字樓陷「資不抵債」風險？

【11：12】【新股IPO】內地中式快餐連鎖店老鄉雞　擬11月在港遞表上市

【11：03】恒指最新跌約98點，報17300點，科指再轉升0.3%，報3816點。

【10：55】中國恒大 （03333） 跌幅收窄至一成，報0.211元，今早曾破底低見0.182元。恒大物業 （06666） 跌8%，破底低見0.4元，恒大汽車 （00708） 跌3%。

【10：55】小米 （01810） 逆市升3%，高見13.94元。

【10：36】舜宇 （02382） 逆市升逾4%，高見69元，瑞聲 （02018） 升逾2%，高見14.22元。

【10：35】大市跌幅再擴至約150點，報17249點，科指轉跌0.1%，報3801點。

【10：20】三桶油下挫，中石油 （00857） 跌近4%，中海油 （00883） 跌逾1%，中石化 （00386） 跌近3%。

【10：12】郵儲行 （01658） 績後跌逾7%，低見3.49元。郵儲行第三季純利為260.9億元人民幣，按年跌2.4%。

【10：04】【恒大危機】中國恒大清盤聆訊今進行、部分反對清盤債權人據報有動搖　股價曾挫逾兩成破底

【09：41】恒大 （03333） 跌逾17%，破底低見0.19元。

【09：40】招行 （03968） 績後跌逾4%，低見29.75元。

【業績│3968】招行第三季純利按年上升1.7%　不良貸款率持平、淨利息收益率2.19厘

【內銀股業績】一文看內銀股第三季業績　農行純利升幅最勁、招行淨息差最高

【09：39】ATM個別發展，美團 （03690） 轉升逾1%，騰訊 （00700） 升0.9%，阿里巴巴 （09988） 跌1%。

【09：38】恒指跌幅收窄，最新報17380點，跌17點，科指轉升0.6%，報3828點。

【09：37】藥明生物 （02269） 升逾3%，高見49.55元。

【新股IPO】藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊　半年收入10億人幣

【09：34】君實生物 （01877） 第三季虧損約4.1億元人民幣，較去年同期虧損6.8億元人民幣有所收窄，君實生物股價逆市升逾8%，高見22.7元。

【09：30】中國恒大 （03333） 開市後跌逾6%，早段低見0.221元。

【09：28】平保 （02318） 績後低開0.7%。平保首3季純利875.8億元人民幣，按年跌5.6%。

【業績｜內險】平安保險首3季純利875.8億人幣、按年少5.6%　上季折合少賺近兩成

【09：24】長汽 （02333） 績後造好，股價逆市高開逾7%。

【業績｜汽車股】長城汽車第三季多賺42%　扭轉上半年跌75%走勢

【09：21】阿里巴巴 （09988） 跌2%，美團 （03690） 跌逾1%，騰訊 （00700） 跌0.4%，滙豐 （00005） 績前跌逾1%，恒指期結日低開173點，開報17225點，成交18.8億元。科指跌1.1%，報3763點。

【09：13】期指開報17230點，跌180點。

【09：10】【大行看法】中泰顏招駿：料港股潛在底部16000點　破局取決中國經濟復甦動力

【09：08】中國恒大 （03333） 將於今日於高等法院舉行清盤呈請聆訊。

【恒大危機】許家印恐失恒大控制權　周一最大考驗

【08：57】夢東方 （00593） 今早復牌。

【08：49】恒指黑期跌約168點，報17232點。

【08：47】汽車融資租賃服務供應商喜相逢集團 （新上市編號：02473） 招股，一手入場費約3,434元。

【新股IPO】喜相逢2473於10月30日起招股、入場費3434元　集資逾1億元、集資淨額料約4000萬

【08：29】【業績｜醫藥股】國藥首三季盈利61億元人民幣　按年升4.1%

【08：00】【大行看法】摩根資管許長泰：市場指標顯示港股下行空間有限　消費數據理想利好科網股

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐第3季績中午放榜　市場料稅前多賺1.6倍　派息10美仙、再展20億美元股份回購

【07：45】【Morning精點】許家印恐失恒大控制權、周一最大考驗︱儲局周四凌晨公布議息結果、今次不加息？

【07：45】港股ADR收報17167點，跌230點或1.3%。滙豐 （00005） ADR折合報57.43元，較港收市價低0.62元或1.1%。騰訊 （00700） ADR折合報288.55元，較港收市價低4.25元或1.5%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報80.98元，較港收市價低1.42元或1.7%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五個別發展，以色列國防軍發言人表示，以色列軍隊正在增加對加沙的空襲，地面部隊正在加沙走廊「擴大活動」。隨地緣危機，油企上季利潤遜預期，拖累道指曾瀉457點， 納指則受亞馬遜及intel股價大升利好，加保升勢。道指上周五跌366點或1.1%，報32417點，納指升47點或0.4%，報12643點，標指跌19點或0.5%，報4117點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】以色列擴大地面進攻　夜期跌235點　港股ADR全綫下跌（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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