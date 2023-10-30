▲ 【美元走勢】美元逢年底例必轉弱？ 今年情況未必如此

美元走勢以往於年底時表現疲弱，因假日交易流動、季節性風險偏好，以及臨近年底平倉會讓美元受壓。不過，今年情況可能有所不同。分析認為，聯儲局政策效應的不斷積累，以及中東地區衝突，帶來地緣政治的不確定性，會為美元年底轉弱的趨勢帶來考驗。

根據彭博美元即期指數，過去6年每年12月都會下跌，平均跌幅約為1.4%，其中有4次由11月起就開始疲軟。至於一籃子亞洲貨幣兌美元匯率，於11月和12月平均升約1.2%。

分析表示，相對於與過去5年，實際利差對美元更為有利，因此美元看淡的力量已處於下風。前所未有的政策緊縮就是房間裡的大象（Elephant in the room，意指顯而易見的棘手問題卻不願多談），然後地緣政治亦納入其中。

另外，近期美國數據持續強勁，儲局繼續討論今年加息的可能性，此舉可能有利美元表現。目前，市場預計年底前再加息的可能性約為20%。

不過，亦有分析認為若中國最終獲得復甦的動力，亞洲貨幣將會受到提振。

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責任編輯︰梁浩碩