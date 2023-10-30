  • 25°C
香港時間 : 20231030日 (週一) 06:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【分析】南非大股東Naspers　為何又以9600萬股的速度減持騰訊？

股市 06:13 2023/10/30

分享：

分享：

【分析】南非大股東Naspers　為何又以9600萬股的速度減持騰訊？

騰訊南非大股東Naspers及旗下的Prosus又聞減持騰訊 （00700） ，為何先存入9600萬股入交收系統？可能是因為騰訊總發行股數是95.3億股，存入9600萬股相當於發行股數的1%。紀錄顯示，每年減持2%，與Prosus回購所需的金額相符。

Prosus指存倉是為了實施開放式回購計劃而作的股票部署，以有序地進行交易。情況如今年4月，Prosus亦存入9600萬股，Prosus當時指出，作為持續實施回購計畫的一部分，Prosus將其持有的9600萬股騰訊存入香港中央結算及交收系統，以便隨著時間的推移，這些股票的市場交易將根據回購計畫有序進行。

按2018年起減持的足跡，大概反映到Prosus每年減持2%的速度。

  • 南非大股東2018年3月減持騰訊，當時以405元向大型投資者配售1.9億股，即發行股數2%，並承諾3年內不再減持。
  • 2021年4月，以595元配售1.92億股或發行股數2%股份，承諾未來3年不沽貨。
  • 2022年6月宣布，將無上限、長期、有序地出售所持有的騰訊股份，藉以籌集回購計劃所需資金來回購Prosus及Naspers股份，並收窄其自身NAV（net asset value）折讓。
  • 2022年9月初，將1.9億股存入交收系統，予高盛倉位，月底將約9600萬股轉倉大摩，由大摩操盤減持。
  • 2023年4月初，將9600萬股或發行股數1%存入高盛倉位，月底將約4500萬股轉倉大摩，由大摩操盤減持。其餘股份未見明顯轉倉大摩，可能由高盛操盤減持。
  • 2023年10月底，存入9600萬股或發行股數1%入高盛倉位。

換言之，4月存入的9600萬股騰訊，在6個月之間，已完全沽出，現時再存入9600萬股騰訊，預期明年4月將完全沽出。以過去1年騰訊平均價328.4元計，1年套現約630億元。

據估算，Prosus仍持有騰訊23.9億股，佔發行股數23.9%，以每年平均沽出2%計，需要12年才清倉，Naspers於2001年騰訊未上市前已開始投資，成本價非常之低，由於連番減持，目前持倉更被視為無成本。

至於Prosus回購自身股份，統計顯示，今年2月以來的8個月，Prosus因回購所使用的資金達50.54億歐元，以同期每歐元兌港元的平均價計，相當於430億港元，推算出與每年減持騰訊的金額相符。

【700】南非大股東Naspers旗下Prosus再將9600萬股騰訊存倉　290億大貨壓境預告減持

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

最新專欄文章 更多

【分析】渣打為渤海銀行減值　滙豐會否踩雷？
2023/10/27
【分析】渣打為渤海銀行減值　滙豐會否踩雷？
【分析】中央匯金托市　彈藥估算有幾多？
2023/10/26
【分析】中央匯金托市　彈藥估算有幾多？
【分析】中移動第三季純利僅增4%　對派息前景有何影響？
2023/10/25
【分析】中移動第三季純利僅增4%　對派息前景有何影響？
【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？
2023/10/20
【分析】中國GDP數據佳，為何仍未振興股市情緒？
【分析】臨近雙11　京東為何再創上市新低？
2023/10/19
【分析】臨近雙11　京東為何再創上市新低？
港股 個股分析 騰訊控股（00700）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

下一篇文章

【新股IPO】藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊　半年收入10億人幣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款