▲ 【分析】南非大股東Naspers 為何又以9600萬股的速度減持騰訊？

騰訊南非大股東Naspers及旗下的Prosus又聞減持騰訊 （00700） ，為何先存入9600萬股入交收系統？可能是因為騰訊總發行股數是95.3億股，存入9600萬股相當於發行股數的1%。紀錄顯示，每年減持2%，與Prosus回購所需的金額相符。

Prosus指存倉是為了實施開放式回購計劃而作的股票部署，以有序地進行交易。情況如今年4月，Prosus亦存入9600萬股，Prosus當時指出，作為持續實施回購計畫的一部分，Prosus將其持有的9600萬股騰訊存入香港中央結算及交收系統，以便隨著時間的推移，這些股票的市場交易將根據回購計畫有序進行。

按2018年起減持的足跡，大概反映到Prosus每年減持2%的速度。

南非大股東2018年3月減持騰訊，當時以405元向大型投資者配售1.9億股，即發行股數2%，並承諾3年內不再減持。

2021年4月，以595元配售1.92億股或發行股數2%股份，承諾未來3年不沽貨。

2022年6月宣布，將無上限、長期、有序地出售所持有的騰訊股份，藉以籌集回購計劃所需資金來回購Prosus及Naspers股份，並收窄其自身NAV（net asset value）折讓。

2022年9月初，將1.9億股存入交收系統，予高盛倉位，月底將約9600萬股轉倉大摩，由大摩操盤減持。

2023年4月初，將9600萬股或發行股數1%存入高盛倉位，月底將約4500萬股轉倉大摩，由大摩操盤減持。其餘股份未見明顯轉倉大摩，可能由高盛操盤減持。

2023年10月底，存入9600萬股或發行股數1%入高盛倉位。

換言之，4月存入的9600萬股騰訊，在6個月之間，已完全沽出，現時再存入9600萬股騰訊，預期明年4月將完全沽出。以過去1年騰訊平均價328.4元計，1年套現約630億元。

據估算，Prosus仍持有騰訊23.9億股，佔發行股數23.9%，以每年平均沽出2%計，需要12年才清倉，Naspers於2001年騰訊未上市前已開始投資，成本價非常之低，由於連番減持，目前持倉更被視為無成本。

至於Prosus回購自身股份，統計顯示，今年2月以來的8個月，Prosus因回購所使用的資金達50.54億歐元，以同期每歐元兌港元的平均價計，相當於430億港元，推算出與每年減持騰訊的金額相符。

【700】南非大股東Naspers旗下Prosus再將9600萬股騰訊存倉 290億大貨壓境預告減持

記者：譚志偉