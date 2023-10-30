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【大行看法】中泰顏招駿：料港股潛在底部16000點　破局取決中國經濟復甦動力

股市 09:00 2023/10/30

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港股上周乘內地經濟數據勝預期，全周升226點或1.3%。中泰國際策略分析師顏招駿認為，港股估值開始吸引，料恒指潛在底部在16,000點左右，但大市破局關鍵取決於中國經濟內生增長動力，故建議投資者要保持耐性。

內地除增發萬億國債外，亦提高赤字率至3.8%，顏招駿指，措施有助提振明年上半年經濟增速。這意味明年的赤字率預期和經濟目標預期也有機會上調。港股估值開始吸引，料恒指潛在底部在16,000點左右。

但他提到，美國經濟有韌性，暫時看不到美國10年期國債收益率大幅回落的可能性，年底前在4.5至5厘區間波動的機會較大。在美國實現高增長及高利率的環境下，很難吸引資金回流港股，故投資者現階段要有耐性

他又指出，恒生指數的盈利預測在6月底已見底回升，上升勢頭持續至今。12個恒生綜合行業分類指數內，除地產、工業及原材料行業的盈利預測仍在下修外，其餘9個分類指數的盈利預測繼續獲得不同程度的上修，當中以醫藥保健行業的盈利上修幅度最大。

因此，他預期部分生物醫藥股業績會有明顯改善，平台經濟在降本增效下盈利持續釋放，可趁低吸納。此外，亦看好博彩股及火電股、但對內銀及內險股業績有戒心，內房股更要謹慎對待。

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編輯：葉志偉

港股 經濟 醫藥股 中國 國債
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