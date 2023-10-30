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【大行看法】摩根資管許長泰：市場指標顯示港股下行空間有限　消費數據理想利好科網股

股市 08:00 2023/10/30

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內地近期續有刺激措施推出，包括增發萬億國債及提高填字率等動作，令市場驚喜。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，措施反映中央對經濟有要求，預期年內和明年上半年會繼續加大力度支持，有利市場氣氛，建議可留意基本面有改善的科技股及上游電動車產業鏈。

加息周期若完成可帶動恒指破萬八關

對於大市走向，他認為指數要走出區間，突破18000點關，首先要聯儲局明確提出完成了加息周期，繼而就要視乎中國經濟，未來兩個月仍有多項與經濟相關的會議召開，政策面尚有憧憬，在現時期待值較低的情況下，或會有驚喜。

許長泰指，有幾個指標均顯示大市見底，如有市場調查指出，基金經理現時對中國看法已處於多年低位，加上內地債息已低於滬深300的股息率，雖然暫時投資者信心仍然偏弱，未有催化劑可令股市大幅反彈，但上述因素已令中港股市下行空間受限，或者有一個好消息就能刺激大市。

吼電動車上游產業鏈

板塊方面，他指會繼續偏好科網股，因企業經營成本已有顯著調整，配合近期經濟數據的重要訊息，是顯示內地消費者仍願意消費，只是用錢用得更精明，除奢侈品稍差外，飲食、消費、旅遊等行業消費能力仍然存在。可傾向與大眾消費相關，價格相宜的品牌。

許長泰以往一直看好電動車行業，但他坦言，價格競爭已成為行業一大問題，會蠶食車企毛利率空間，故投資行業未必一定吸納電動車企，反而可以留意競爭相對較少的上游零部件公司，相關企業盈利前景保護力偏強。

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編輯：葉志偉

港股 電動車 許長泰 經濟 加息 美國聯儲局
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