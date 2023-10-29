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【新股IPO】藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊　半年收入10億人幣

新股IPO 23:02 2023/10/29

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藥明生物分拆「藥明合聯」通過上市聆訊　半年收入10億人幣

藥明生物 （02269） 分拆藥明合聯已最新通過上市聆訊，摩根士丹利（美：MS）、高盛（美：GS）及摩根大通（美：JPM）任聯席保薦人。截至6月底，藥明合聯半年收入達9.9億元（人民幣，下同），按年大增2倍；利潤1.8億元，按年升8成。

藥明生物於今年7月初宣布分拆建議，上市前，藥明合聯專注一體化抗體偶聯藥物（ADC）及其他生物偶聯物平台，由藥明生物持股60%，餘下為藥明康德 （02359） 間接持有。藥明合聯在ADC的CRDMO（合約研究、開發及生產組織）市場佔有率於全球排名第二及中國第一。

藥明合聯介紹，ADC通過一個化學連接子將具有細胞毒性的小分子藥物（即有效載荷）共價連接（亦稱為偶聯）至生物成份 （即抗體）上，這種組合設計可能會降低傳統化療的脫靶毒性，提高藥效，從而改善安全性和療效。

公司引述弗若斯特沙利文的資料，全球ADC藥物市場規模預計將從2022年的79億美元增至2030年的 647億美元。

公司續指，2022年以來全球有逾100宗ADC交易，而輝瑞早前宣布430億美元（約3400億港元）收購的Seagen，正屬於專門開發用於治療癌症的ADC的生物技術公司。

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編輯：伍鍵文

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