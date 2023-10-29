▲ 【香港01母企】南海控股獲聯交所延長10.31除牌期限 處理德勤救濟行動

本地傳媒《香港01》母企南海控股 （00680） 停牌逾18個月，本月被聯交所啟動取消上市地位程序，月中公告將於10月31日除牌。不過，南海控股上周公布，德勤中國全國企業重組服務領導人何國樑等，在百慕達提交原訴傳票，尋求在股東特別大會委任7人成為南海控股董事。南海控股在周日（29日）表示，獲聯交所通知，除牌行動不會在10月31日執行。

南海控股引述聯交所，聯交所上市覆核委員會正考慮7人提出請求，行使酌情權以延長覆核取消上市地位決定的期限，以待百慕達最高法院確定其任命有效性。

南海控股今年5月宣布，因主席于品海押記公司約45.82%股份作貸款抵押，建銀國際海外委任何國樑、侯佳伶和葛俊為押記股份接管人。

南海控股其後8月公布，9月底舉行股東特別大會處理7人尋求成為公司董事議案，但公司9月底以公司章程明確限止董事人數上限，叫停表決議案。

據上周公告，何國樑等表示，股東在9月股東特別大會休會後繼續任命這些董事，並同時向南海控股提交傳票，要求特定的禁令救濟措施，包括通知聯交所爭議。

百慕達法院預計於11月6日至20日處理聽證。

相關文章：

【香港01母企】南海控股爆董事會爭奪戰 百慕達審理 運營資產約11月底前暫不變動

【香港01創辦人】于品海遭建銀國際入稟呈請破產 高院12.19聆訊

【香港01母企】南海控股遭聯交所取消上市地位 10.31起除牌

【香港01母企】南海控股股東尋求委7名新董事「失算」 超出上限遭無限期押後