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【外圍一周前瞻】市場聚焦聯儲局議息 非農數據周五來襲（附數據表）
股市 22:36 2023/10/29
聯儲局本港時間周四（11月2日）將公布今年第七次議息會議結果，市場幾乎一致預計會再次跳過加息，但美國經濟數據仍然強勁，聯儲局主席鮑威爾或有機會再「放鷹」，令市場繼續警惕加息和長期高息風險。
美國10年期國債息率近期持續挑戰5厘關口，三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）早前曾表示，債息率飈升已相當加了一次息，相信鮑威爾在議息後的新聞發布會會被問及相當問題，其回應或可見往後息口端倪。
美國本周亦會公布多項勞工數據，當中周三（11月1日）會公布稱為「小非農」的9月ADP就業人數，料增加15萬人，較8月8.9萬顯著回升。市場焦點會在周五（11月3日）公布非農就業數據及失業率，料10月非農新增職位為19萬份，較9月33.6萬份大幅減少，預計失業率會維持3.8%。
另一方面，蘋果（美︰AAPL）、麥當勞（美︰MCD）及PayPal（美︰PYPL）等美股本周亦會相繼公布季績。除聯儲局議息外，英倫銀行及日本央行亦會在本周議息。
|本周外圍經濟數據
|日期
|項目
|預測
|前值
|10月30日
|10月達拉斯聯邦製造業指數
|-16
|-18.1
|業績：盤前：麥當勞（美：MCD）
|10月31日
|FHFA房價指數（按月）
|0.5%
|0.8%
|8月標普20城市房價指數（按月）
|0.7%
|0.87%
|10月MNI芝加哥採購經理人指數
|45
|44.1
|10月諮詢委員會消費者信心
|100
|103
|11月1日
|上周MBA貸款申請指數
|-
|-1%
|10月ADP就業變動
|15萬
|8.9萬
|9月JOLTS職位空缺
|926.5萬
|961萬
|9月營建支出（按月）
|0.4%
|0.5%
|10月ISM製造業指數
|49
|49
|業績：盤後：PayPal（美：PYPL）
|11月2日
|聯儲局公布議息結果
|10月Challenger裁員人數（按年）
|-
|58.2%
|第三季非農生產力初值
|4.3%
|3.5%
|第三季單位勞工成本初值
|0.7%
|2.2%
|9月工廠訂單（按月）
|1.9%
|1.2%
|首次申請失業救濟金人數
|21萬
|21萬
|連續申請失業救濟金人數
|178萬
|179萬
|業績：盤後：蘋果（美：AAPL）、Coinbase（美：COIN）
|11月3日
|10月非農新增職位
|19萬
|33.6萬
|10月失業率
|3.8%
|3.8%
|10月平均時薪（按年）
|4%
|4.2%
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編輯：葉志偉
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