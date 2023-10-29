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【外圍一周前瞻】市場聚焦聯儲局議息　非農數據周五來襲（附數據表）

股市 22:36 2023/10/29

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聯儲局本港時間周四（11月2日）將公布今年第七次議息會議結果，市場幾乎一致預計會再次跳過加息，但美國經濟數據仍然強勁，聯儲局主席鮑威爾或有機會再「放鷹」，令市場繼續警惕加息和長期高息風險。

美國10年期國債息率近期持續挑戰5厘關口，三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）早前曾表示，債息率飈升已相當加了一次息，相信鮑威爾在議息後的新聞發布會會被問及相當問題，其回應或可見往後息口端倪。

美國本周亦會公布多項勞工數據，當中周三（11月1日）會公布稱為「小非農」的9月ADP就業人數，料增加15萬人，較8月8.9萬顯著回升。市場焦點會在周五（11月3日）公布非農就業數據及失業率，料10月非農新增職位為19萬份，較9月33.6萬份大幅減少，預計失業率會維持3.8%。

另一方面，蘋果（美︰AAPL）、麥當勞（美︰MCD）及PayPal（美︰PYPL）等美股本周亦會相繼公布季績。除聯儲局議息外，英倫銀行及日本央行亦會在本周議息。

本周外圍經濟數據
日期項目預測前值
10月30日10月達拉斯聯邦製造業指數-16-18.1
業績：盤前：麥當勞（美：MCD）
10月31日FHFA房價指數（按月）0.5%0.8%
8月標普20城市房價指數（按月）0.7%0.87%
10月MNI芝加哥採購經理人指數4544.1
10月諮詢委員會消費者信心100103
11月1日上周MBA貸款申請指數--1%
10月ADP就業變動15萬8.9萬
9月JOLTS職位空缺926.5萬961萬
9月營建支出（按月）0.4%0.5%
10月ISM製造業指數4949
業績：盤後：PayPal（美：PYPL）
11月2日聯儲局公布議息結果
10月Challenger裁員人數（按年）-58.2%
第三季非農生產力初值4.3%3.5%
第三季單位勞工成本初值0.7%2.2%
9月工廠訂單（按月）1.9%1.2%
首次申請失業救濟金人數21萬21萬
連續申請失業救濟金人數178萬179萬
業績：盤後：蘋果（美：AAPL）、Coinbase（美：COIN）
11月3日10月非農新增職位19萬33.6萬
10月失業率3.8%3.8%
10月平均時薪（按年）4%4.2%
ET財智Talk
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編輯：葉志偉

蘋果（Apple，美：AAPL） 美股 加息 美國聯儲局 英倫銀行 美國 鮑威爾 議息 PMI 失業率
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