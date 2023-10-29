【外圍一周前瞻】市場聚焦聯儲局議息　非農數據周五來襲（附數據表）

聯儲局本港時間周四（11月2日）將公布今年第七次議息會議結果，市場幾乎一致預計會再次跳過加息，但美國經濟數據仍然強勁，聯儲局主席鮑威爾或有機會再「放鷹」，令市場繼續警惕加息和長期高息風險。

美國10年期國債息率近期持續挑戰5厘關口，三藩市聯邦儲備銀行行長戴利（Mary Daly）早前曾表示，債息率飈升已相當加了一次息，相信鮑威爾在議息後的新聞發布會會被問及相當問題，其回應或可見往後息口端倪。

美國本周亦會公布多項勞工數據，當中周三（11月1日）會公布稱為「小非農」的9月ADP就業人數，料增加15萬人，較8月8.9萬顯著回升。市場焦點會在周五（11月3日）公布非農就業數據及失業率，料10月非農新增職位為19萬份，較9月33.6萬份大幅減少，預計失業率會維持3.8%。

另一方面，蘋果（美︰AAPL）、麥當勞（美︰MCD）及PayPal（美︰PYPL）等美股本周亦會相繼公布季績。除聯儲局議息外，英倫銀行及日本央行亦會在本周議息。

本周外圍經濟數據 日期 項目 預測 前值 10月30日 10月達拉斯聯邦製造業指數 -16 -18.1 業績：盤前：麥當勞（美：MCD） 10月31日 FHFA房價指數（按月） 0.5% 0.8% 8月標普20城市房價指數（按月） 0.7% 0.87% 10月MNI芝加哥採購經理人指數 45 44.1 10月諮詢委員會消費者信心 100 103 11月1日 上周MBA貸款申請指數 - -1% 10月ADP就業變動 15萬 8.9萬 9月JOLTS職位空缺 926.5萬 961萬 9月營建支出（按月） 0.4% 0.5% 10月ISM製造業指數 49 49 業績：盤後：PayPal（美：PYPL） 11月2日 聯儲局公布議息結果 10月Challenger裁員人數（按年） - 58.2% 第三季非農生產力初值 4.3% 3.5% 第三季單位勞工成本初值 0.7% 2.2% 9月工廠訂單（按月） 1.9% 1.2% 首次申請失業救濟金人數 21萬 21萬 連續申請失業救濟金人數 178萬 179萬 業績：盤後：蘋果（美：AAPL）、Coinbase（美：COIN） 11月3日 10月非農新增職位 19萬 33.6萬 10月失業率 3.8% 3.8% 10月平均時薪（按年） 4% 4.2%

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編輯：葉志偉