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【内房危機】德勤「清盤王」：内房清盤好難做

股市 22:47 2023/10/29

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内房債務危機愈演愈烈，中國恒大 （03333） 10月30日舉行清盤呈請聆訊，最終獲法院再次延期審訊，避開即時清盤風險。有「清盤王」之稱、德勤中國副主席黎嘉恩指出，處理內房清盤個案隨時拖上很長時間，操作上很複雜，坦言「好難做」，更加直言如果恒大債權人有意找德勤協助，他也無意接手。

從事清盤重組工作逾三十年的黎嘉恩在接受本報訪問時指，一般而言，内房企業近年來常在境外發債融資，但絕大部分所募集的資金會流入境内，加上房企表外負債數量不少，執行跨境清盤工作有一定難度，「隨時令愈來愈多債權人走出來，最後有無錢淨都不知道」。

黎嘉恩補充，内地與本港的清盤法律有別，即使本地法院委任清盤人後，內地與香港屬於獨立司法管轄權區，換言之，在內地執行清盤仍要依從內地法律行事，「最重要是不能影響民生，一有人上街，就很難處理」。

早前中港政府就相互認可破產程序出台文件，深圳法院在一宗清盤個案中，承認香港清盤人的地位，而德勤是被清盤公司—森信紙業的清盤人，可以接管及處置森信在深圳的資產。事隔一年，暫未見太大進展。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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