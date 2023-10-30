▲ 【HSBC滙豐】滙豐第3季績中午放榜 市場料稅前多賺1.6倍 派息10美仙、再展20億美元股份回購

HSBC滙豐 （00005） 今日中午將公布第3季業績，市場預料滙豐上季稅前盈利按年多賺近1.6倍，並續宣派季息每股10美仙，同時再展開20億美元股份回購。大行預期，滙豐第三季業績焦點在於淨利息收益勢頭，以及內地商業房地產資產質素前景。

綜合20家券商估算，市場料第3季滙豐列帳基準收入逾162億美元，按年增約40%，當中淨利息收益約92億美元，按年增7%，而包含費用收益淨額的其他收入料按年增1.3倍至逾70億美元。

摩通預期，隨着1個月港元拆息於今年第三季平均值按季已升80個基點，滙豐第三季淨利息收益應錄按季增長。不過，由於內地借貸成本較便宜，摩通相信本港的借貸需求會向內地轉移，令滙豐貸款增長趨勢繼續受壓。此外，該行指，市場目前未完全反映未來減息的前景，滙豐2025年業績預期可能存在風險。

關注內房敞口 憂有減值風險

瑞銀亦認為，1個月港元拆息在第三季按季上升，滙豐該季淨利息收益應沒大問題，惟未來外圍一旦減息，市場會認為銀行收入會面臨一定風險。

滙豐的內房敞口情況亦受市場關注，該行此前已公布，截至6月底內地商業房地產敞口總計143億美元。摩通指，滙豐在上述內房領域有大量無擔保敞口，尤其是在離岸貸款方面，滙豐仍有減值風險，令預期信貸損失或會增加，從而拖累第三季利潤，但料市場反應不大。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐：已在香港及英國合共完成20億美元回購

【大行報告】滙豐HSBC獲摩通上調目標價至81元 沙盤推演內地香港英國樓市齊爆時虧損多少？

編輯：胡學能