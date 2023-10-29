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【車廠罷工】UAW與Stellantis達成初步協議、加薪25%　另與通用談判破裂

股市 20:07 2023/10/29

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【車廠罷工】UAW已與Stellantis達成初步協議　另與通用談判破裂、擴大罷工規模

美國汽車工人聯合會（UAW）發起的大罷工有進展，雪鐵龍母企Stellantis（美：STLA）最新與UAW達成初步協議，同意在4年半的合約期內，加薪25%，並提供生活成本補助。隨UAW和Stellantis達成協議，是次罷工針對的三大美國車廠之中，僅剩通用汽車（美：GM）未與勞方達成共識。在最新周六（29日）談判破裂後，工會隨即宣布擴大罷工規模。

外電報道，除了加薪、提供額外補助外，Stellantis亦承諾加碼投資，協議內容包括，重開位於伊利諾伊州貝爾維代爾（Belvidere）的組裝廠，及再建造一座電池廠和零件分銷中心。Stellantis於年初關閉該組裝廠，導致1,300名工人失業。

值得留意的是，福特汽車（美：F）上周三（25日）率先達成初步協議，與Stellantis一樣，該份協議須由兩家公司的工會成員投票表決，惟整個過程需時數周。

UAW與通用談判失敗  隨即擴大罷工規模

不過，工會仍未能與通用汽車達成共識，由於雙方在退休金及與臨時工的問題上產生分歧，談判一拖再拖，而最新周六（28日）的談判亦沒有進展，工會隨即擴大罷工規模。

UAW主席Shawn Fain表示，對通用汽車拒絕達成公平協議感到失望；而通用則回應指，其兩家大型皮卡工廠或會受到罷工的影響，並希望盡快達成協議。

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編輯：伍鍵文

福特（Ford；美：F） 通用汽車（General Motors，美：GM） 退休 雪鐵龍 美股 汽車
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