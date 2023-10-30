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南韓婚禮人情友情價逾450元 場地高級願加碼

環球社會熱點 08:05 2023/10/30

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南韓一項調查發現，當地民眾如果參與普通朋友的婚禮，多數會附上平均8萬韓圜「人情」（約461港元）。同時，如果婚禮舉辦場地高級，民眾願意附上更高金額的「人情」。

【以巴戰爭】馬斯克願供Starlink援加沙 以明言阻止 【下一頁】

KB國民銀行向400多名南韓顧客體驗服務公司The Easy Talker成員發放關於婚禮人情的問卷調查，當中53%受訪者表示，如果新人只是普通朋友，人情金額會是低於5萬韓圜（約288港元）。

44%受訪者選擇界乎5萬至10萬韓圜（約288至577港元），10萬至20萬及20萬以上（約1,153港元）的受訪則合計僅3%。以普通友人計算，人情平均金額約8萬韓圜。

如果是好友結婚，最多受訪者願意附上5萬至10萬韓圜，達52%。29%選擇10萬至20萬韓圜，13%願意接受20萬至30萬（約1,730港元）。5萬韓圜以下及30萬韓圜以上的受訪者分別有3%。

西班牙公爵為愛女改25字全名 政府嫌太長拒受理 【下一頁】

至於親戚的婚禮，如當地習俗計算「三寸以內」的叔伯子侄是新人，43%受訪者會附上50萬至100萬韓圜（約2,885至5,770港元）。四寸以上的堂兄弟姊妹平均人情則為26萬韓圜（約1,500港元）。

同時，76%受訪者指如果攜伴參加喜宴，會再加人情金額。61%受訪者亦表示，如果婚禮場地高級，同樣願意增加人情金額。

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責任編輯：吳漢培

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