【秋燈展】專家分享最新技術　秋燈展揭跨平台　智能家居裝置新貌

香港貿易發展局主辦的第25屆香港國際秋季燈飾展（秋燈展）期間，舉辦兩場互聯及智能照明論壇，主題包括「開拓互聯照明新疆界」及「智能系統與健康照明發展論壇」，邀請多個照明品牌代業及行業翹楚，分享行業嶄新技術發展、最新機遇，以及以人為本的健康照明及其可持續發展。

連接標準Matter 與現有產品相容

首日論壇，由連接標準聯盟（Connectivity Standards Alliance）董事及市場委員會委員、塗鴉智能生態合作負責人熊婷婷，以及連接標準聯盟中國成員組市場組副組長及龍眼聯科技首席執行官陳海權，分享智能家居產業的最新趨勢和技術創新。

熊婷婷介紹由連接標準聯盟創立的跨平台智能家居連接標準Matter，它不僅支援智慧家庭設備在Wi-Fi、Thread和乙太網絡（Ethernet networks）上運作，它亦與現有產品和生態系統相容。對於企業和消費者來說，Matter不但更容易購買，它更是一套輕鬆、易於控制的平台。Matter用戶可以自由選擇一個或多個平台掌控自己的智能家居設備。

她又提到，自2022年10月以來，Matter已經錄得了23,660多個下載和1,850多個認證產品或軟體組件，可見互聯智能發展的迅速發展，當中的商機無限。

論壇上，陳海權亦指出，Matter為所有用戶創建了一個多生態共用的智能設備互聯標準，它具有統一的數據模型（Data model）和共享使用者介面，用家不再需要為連接而使用新的應用程式。它還可以透過蘋果HomePod或Google Nest Hub等控制器實現外部控制。他指，正因為Matter的發展，現在人們終於可以「真正地擁有自己的智能家居」，享用一套為用戶度身訂造的照明及家電設備。

互聯照明專區 展示最新智能方案

此外，第二天的論壇則深入探討透過環境照明、AIoT（智能物聯網）技術所支援的設計和無縫智慧系統所帶來的創新，並了解DALI（數位定址照明通訊協定）在物聯網時代的潛力，以及SILA-PLC（上海浦東智慧照明聯合會-電力綫載波通信）智慧照明的應用，以照亮更健康的未來。

今屆秋燈展推出全新的「互聯照明」專區雲集20多個知名國際企業和品牌，展示最新的智能和物聯網照明解決方案。

責任編輯：蕭寶玲