【以巴戰爭】馬斯克願供Starlink援加沙 以明言阻止

美國富豪馬斯克（Elon Musk）上周六（28日）表示，將為國際認可組織援助加沙地區（Gaza）提供衛星網絡服務Starlink，協助保持通訊。惟以色列指網絡會被恐怖份子利用，明言會出手阻止。

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馬斯克回應網民，稱未接獲要求讓Starlink連接加沙地區的互聯網，強調不清楚何方有權批准連接Starlink在加沙的地面訊號，指旗下太空探索公司SpaceX將支持國際認可援助組織的通訊聯繫。

加沙地區於上周五（27日）起突然斷聯，電話及互聯網通訊中斷，全球無法即時取得當地狀況，加沙民眾亦無法聯繫外界及救護車。人道救援組織指出，斷聯使加沙狀況惡化。

以色列通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）表明，會採取一切手段阻止加沙動用Starlink服務。卡爾希指巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）將會利用作恐怖主義活動，呼籲馬斯克以Starlink作為人質獲釋條件。

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責任編輯：吳漢培