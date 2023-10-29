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【香港樓市】陳茂波：若非造成金融隱患　樓市由市場調節較合適　

宏觀解讀 18:50 2023/10/29

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【香港樓市】陳茂波：如不造成金融隱患　樓市由市場調節較合適

香港第3季樓價跌近4.4%，蒸發今年以來的升幅，財政司司長陳茂波表示，樓價上落受多重因素影響，只要不造成金融系統安全隱患、銀行體系風險或信心危機，由市場調整是合適。

陳茂波於電台節目上稱，樓價自2021年9月至今，已累跌約17%，交投量雖比以往低，但未算出現恐慌或信心動搖，故此樓價有序調整，市民的置業和換樓需求較易實現，「青年人結婚成家、想置業，或是小朋友出生想換大一點的住所，都比較容易實現」。他又提醒，現時樓價仍是市民難以負擔水平，故要持續提供資助房屋供應量。

被問到賣地收入或會大減，陳茂波指出，個別年度的土地收入減少，變相導致有關年度的赤字增加，是預期之內，惟政府財政仍然有實力，相信不會受中期波動影響，未來要透過產業轉型和招商引資，吸引投資背後創造的就業機會，令稅收因而增加。

他補充，土地是按照市場情況招標，隨行就市，以過往房地產市場為例，指在波動時期，部分流標的土地最終可成功再賣出，而持續和穩定的供應工作更為重要。

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編輯：伍鍵文

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