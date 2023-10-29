【以巴戰爭】以軍猛炸加沙淪廢墟 展開次階段行動

以色列軍隊繼續轟炸加沙地區（Gaza），上周六（28日）更是至今為止炮火最猛烈一次，當地有民眾形容，加沙重回石器時代。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）揚言，已進入次階段行動。

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加沙衛生部門指出，上周六以軍大規模空襲及砲彈攻擊摧毀數百幢建築，單日死亡人數最少377人，3周戰事以來已有超過7,700人喪生。聯合國再次警告，加沙人道災難正在發生。

以軍則表示，戰機擊中150個地面目標，包括隧道及基建，坦克及士兵當日亦有進入加沙，與控制當地的激進武裝組織哈馬斯（Hamas）武裝分子爆發衝突。軍方指部分士兵維持陣地，國防部宣布戰爭進入新階段。

內塔尼亞胡同日宣稱，以色列對哈馬斯戰爭進入第二階段，以軍將投入額外地面部隊進入加沙，希望瓦解哈馬斯及營救被擄走人質。內塔尼亞胡重申，戰事將會漫長及困難。

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以軍發言人周日（29日）發出聲明，呼籲加沙民眾向南遷移，遠離哈馬斯控制地，表示北部軍事行動將會擴大，南部的人道救援亦會增加。但包括英國名嘴摩根（Piers Morgan）等人批評，加沙現時斷聯下，如何能夠得悉以軍最新撤離消息。

有加沙民眾表示，以軍轟炸有如恐怖電影，當地基本上與外界失去聯繫，恍惚重回石器時代。 聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）表示，已與加沙小組失聯，當地狀況估計只會愈來愈惡劣。

哈馬斯屬下軍事組織Al Qassam透露，準備好達成人質交換囚犯協議，接受一次過互換或分階段釋放。但組織強調，必須釋放所有在以色列監獄的在囚巴勒斯坦人士。

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責任編輯：吳漢培