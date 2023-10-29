【中東機遇】沙特阿拉伯預告香港將推沙特ETF　包括沙特阿美在內50家最大股份

▲ 沙特阿拉伯預告香港將推沙特ETF 包括沙特阿美在內50家最大股份

沙特阿拉伯最新舉行未來投資倡議大會（FII），有關方面表示，香港即將推出投資沙特股市的ETF產品，涉及當地市值最大的五十多隻股票，涵蓋金融、能源、原料等行業板塊，包括石油巨企沙特阿美（Saudi Aramco）等代表性公司。據內媒報道，該基金預計由南方東英管理，近期於港交所 （00388） 上市。據港交所和證監會網站，暫未見南方東英發布相關產品概要資料。

財政司司長陳茂波向內地官媒表示，香港推出投資沙特ETF產品具有里程碑意義，亞洲投資者有更多管道和機會參與當地經濟發展和資本市場發展中，有利於推動資金雙向流動，協助沙特及中東的主權基金及投資者，以香港作為據點擴大投資。

陳茂波指出，香港與沙特各領域合作日益緊密，國際投資者對沙特的投資興趣顯著上升，香港將繼續發揮獨特優勢，更好地連接沙特與亞洲地區及全球各地的投資者和資本市場，成為多向連結資本市場和投資機會的廣大平台。

截至9月底，香港有逾170款交易所買賣產品（ETP，含ETF、反向槓桿產品），總市值達500億美元。今年首9個月，香港ETP日均成交額達142億港元，較去年同期升28%，是歷年同期新高。

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編輯：伍鍵文