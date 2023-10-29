啟德海灣1期加推118伙　折實最平589.372萬起

嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外發展（00688）合作發展的啟德海灣第1期，加推第2張價單，涉及118伙，以特選客戶建築期付款計劃，及提前成交現金回贈計算，折實最平589.372萬元起。發展商表示，新一批單位屬原價加推，短期公布銷售安排。

據啟德海灣第1期2號價單顯示，加推118伙單位，包括28伙一房、83伙兩房、7伙三房，實用面積305至586平方呎，以特選客戶建築期付款計劃，及提前成交現金回贈計算，折實價由589.372萬元起，至最貴1,546.83萬元，折實呎價約18,528元至26,384元，折實平均呎價約20,988元。

嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明指，市場對項目反應熱烈，截至今日（29日）下午3時，收逾1,000票，有三成至四成為內地客，以首兩張價單合共326伙計，暫超額認購逾2倍，料本周內出售。

售價最低單位為： 第2A座1樓H單位，實用面積305平方呎，一房（開放式廚房）單位，價單售價為7,595,000元，呎價24,902元

扣除最高20%折扣優惠，以及提前付清樓價3%的現金回贈後，樓價扣減以上現金回贈後的金額為5,893,720元，呎價19,324元 兩房售價最低單位為： 第2A座1樓F單位，實用面積427平方呎，兩房（開放式廚房）單位，價單售價為10,195,000元，呎價23,876元

扣除最高20%折扣優惠，以及提前付清樓價3%的現金回贈後，樓價扣減以上現金回贈後的金額為7,911,320元，呎價18,528元

示範單位，第2A座18樓E室，實用面積437平方呎

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為吸引買家，項目邀請榮獲多個國際大獎的氣球藝術大師黃定宇（阿宇）創作巨型鯨魚及海龜，而他昨天及今天（28至29日）亦親臨「啟德海灣」展覽廳現場，為參觀人士創作海洋動物氣球。

他亦特別為嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）温偉明設計「1:1人形立體氣球」，並同場打卡留念。

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