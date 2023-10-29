【以巴戰爭】英美撐巴大遊行 Starbucks成破壞目標

▲ 倫敦的大規模支持巴勒斯坦遊行。

英國及美國上周六（28日）多地舉行支持巴勒斯坦遊行，參加人數達數萬以上。英國示威者要求加沙地區（Gaza）停火，美國則出現堵路及佔領大橋等行為，連鎖咖啡店Starbucks（星巴克）成為攻擊目標。

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英國首都倫敦﹑曼徹斯特及蘇格蘭格拉斯哥等地出現大規模支持巴勒斯坦遊行，大批民眾聚集在倫敦維多利亞河堤公園，高舉巴勒斯坦旗幟，高呼「停止屠殺加沙人民」及「巴勒斯坦自由」等口號。示威者亦要求，停止武裝以色列及轟炸加沙。

倫敦警方動用過千警力應付遊行，警方發言人指1人因襲警被捕。據悉，倫敦的遊行有約10萬人參與，現場照片可見，遊行隊伍一度塞滿滑鐵盧大橘。

美國紐約亦被指最少7,000人參與支持巴勒斯坦遊行，隊伍有人公開讚揚激進武裝組織哈馬斯（Hamas）突襲以色列，並為殺害以色列平民辯護。遊行曾經塞滿布魯克林大橋，前往曼哈頓的交通需要暫停。

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受訪示威者表示，巴勒斯坦無論如何需要恢復自由及土地，認為以色列應該消失。有示威者指以色列才是真正兇手，指巴勒斯坦人領土被佔領，需要採取任何手段反擊。

紐約聯合廣場的Starbucks據悉遭破壞，被巴勒斯坦支持者貼上撐巴貼紙及噴上「自由加沙」塗鴉。Starbucks創始人之一的Zev Siegl及前行政總裁Howard Schultz為猶太人。

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責任編輯：吳漢培