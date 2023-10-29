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半年累減220萬　聽濤雅苑三房海景戶980萬沽

股樓投資 16:38 2023/10/29

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樓價持續調整，馬鞍山聽濤雅苑有3房放盤半年，日前累減220萬元，以980萬元易手。

世紀21奇豐物業趙詠欣說，聽濤雅苑11座中層A室，實用面積815平方呎，3房2廳連儲物室間隔，望海景，放盤半年，原叫價1,200萬元，終累減220萬元，獲買家以980萬元承接，實用呎價約12,025元。

據了解，原業主於2007年9月以480萬元購入上址，持貨16年，現賬面獲利500萬元離場，單位期內升值1倍。

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撰文 : 黃卓賢

聽濤雅苑 馬鞍山 世紀21 二手市場 私人屋苑

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