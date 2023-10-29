半年累減220萬　聽濤雅苑三房海景戶980萬沽

樓價持續調整，馬鞍山聽濤雅苑有3房放盤半年，日前累減220萬元，以980萬元易手。

世紀21奇豐物業趙詠欣說，聽濤雅苑11座中層A室，實用面積815平方呎，3房2廳連儲物室間隔，望海景，放盤半年，原叫價1,200萬元，終累減220萬元，獲買家以980萬元承接，實用呎價約12,025元。

據了解，原業主於2007年9月以480萬元購入上址，持貨16年，現賬面獲利500萬元離場，單位期內升值1倍。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

延伸閲讀【施政報告2023】三辣招稅齊減 詳情一文看清【下一頁】

延伸閲讀【施政報告2023】加推兩鐵一路項目 推進北都東面新市鎮發展【下一頁】

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機