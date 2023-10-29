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陳茂波預告：第三季GDP續增長　惟增速遜預期

股樓投資 16:18 2023/10/29

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財政司司長陳茂波於網誌表示，本港經濟自今年起穩步復甦，但地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，這持續困難的外圍環境無可避免令本港經濟繼續受壓。他預告，本周將公布第三季本地生產總值的預先估計數字，雖然是繼續增長，但增長速度較預期緩慢。

陳茂波說，新一份《施政報告》除了繼續積極對接國家發展戰略，持續推動《十四五規劃》下「八大中心」的發展外，更提出以產業導向為驅動力，加速本港多個優勢範疇的發展並發掘新的增長點，而除了產業導向的發展方向，政府亦要繼續加強搶企業、搶人才、搶資本。

陳茂波另出席電台節目訪問指，由2021年9月至今，樓價跌約17%，而樓價上落受很多市場因素影響，只要調整不造成金融安全隱患，不造成銀行體系危險、不造成信心危機，其實由市場調節比較合適。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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撰文 : 黃卓賢

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