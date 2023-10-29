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減辣不似預期　業主止賺離場　尚翠苑未補價462萬沽　創今年新低

股樓投資 15:54 2023/10/29

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政府減辣不似預期，個別業主止賺離場。其中荃灣尚翠苑有兩房單位日前以462萬元（未補價）易手，創今年新低。

中原地產丘漢偉說，尚翠苑B座中層12室，實用面積438平方呎，兩房間隔，今年7月於居二市場放盤，當時開價550萬元「試水溫」，因市場走勢波動，期內多次調整叫價，最新減至468萬元，其後獲早於去年底已開始於各區物色二手居屋放盤的用家睇中。由於《施政報告》減辣力度不足，原業主又睇淡後市，適逢買家帶票議價，故原業主願意進一步減價，終以462萬元（未補價）出售上址，實用呎價約10,548元，樓價及呎價均創屋苑今年新低。

丘漢偉表示，原業主於2017年中以約265萬元買入單位，現帳面獲利約197萬元，單位6年升值74%。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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撰文 : 黃卓賢

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