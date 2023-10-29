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伊朗大型軍演示警 中東局勢恐升級

環球政治 15:48 2023/10/29

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伊朗上周六（28日）舉行大型軍演，出動超過200架裝備。軍方表明已經做好準備，應付任何威脅。外界憂慮，以巴戰爭恐怕擴大至中東其他地區。

【以巴戰爭】土耳其警告隨時參戰 批以國戰犯 【下一頁】

伊朗舉行名為「Authority 1402」的軍事演習，約200架軍事直昇機﹑導彈發射器及坦克等武器裝備參與。演習亦動用伊朗自製的升級版導彈，並測試全新炸彈及攻擊直昇機。

伊軍參謀總長穆薩維（Abdolrahim Mousavi）表示，伊朗準備好應付任何威脅。穆薩維稱軍演展示伊軍實力，具備防禦及攻擊能力。

【以巴戰爭】聯合國通過呼籲加沙休戰 遭以國批失合法性 【下一頁】

外界猜測，伊朗可能直接干預以色列與巴勒斯坦戰爭，或透過資助的武裝組織如黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）等加入戰爭。

美軍派遣兩架航空母艦及打擊群前往地中海地區，防止戰爭擴大至中東其他地區。約有5,000名海軍的福特號（USS Ford）上周已抵達地中海東部，艾森豪威爾號（USS Dwight D. Eisenhower）亦據悉已進入地中海。

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責任編輯：吳漢培

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