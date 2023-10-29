【帶你睇盤】享無敵一綫海景　逸瓏灣II連車位叫價4800萬

大埔白石角近年有不少新盤供應，當中不乏豪宅單位，吸引不少用家留意。今次利嘉閣介紹的屋苑為逸瓏灣II，最大賣點是臨海而建，提供多元化戶型。

放盤單位為逸瓏灣8座高層B室，實用面積1,772平方呎，原則為四房兩套，已改為三房兩套，現連一個車位叫價4,800萬元（最後更新日期：10月29日）放售。

放盤單位 逸瓏灣II 8座高層B室（物業編號：BK97794026） 實用面積 1,772平方呎 叫價 連一個車位，4,800萬元（最後更新日期：10月29日） 間隔 原4房2套，改為3房2套 賣點 處極高層，享無敵一綫海景。

連車位放售。

環境清幽，私隱度高。

屋苑商場商店齊全。

區內設有多條巴士及小巴路線。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機