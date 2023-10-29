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【帶你睇盤】享無敵一綫海景　逸瓏灣II連車位叫價4800萬

股樓投資 15:17 2023/10/29

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大埔白石角近年有不少新盤供應，當中不乏豪宅單位，吸引不少用家留意。今次利嘉閣介紹的屋苑為逸瓏灣II，最大賣點是臨海而建，提供多元化戶型。

放盤單位為逸瓏灣8座高層B室，實用面積1,772平方呎，原則為四房兩套，已改為三房兩套，現連一個車位叫價4,800萬元（最後更新日期：10月29日）放售。

放盤單位逸瓏灣II 8座高層B室（物業編號：BK97794026）
實用面積1,772平方呎
叫價連一個車位，4,800萬元（最後更新日期：10月29日）
間隔原4房2套，改為3房2套
賣點
  • 處極高層，享無敵一綫海景。
  • 連車位放售。
  • 環境清幽，私隱度高。
  • 屋苑商場商店齊全。
  • 區內設有多條巴士及小巴路線。
點擊圖片放大
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以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/逸瓏灣-ii-大廈8座-bk97794026-3-hk

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 白石角 逸瓏灣II 利嘉閣 二手市場 私人屋苑

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