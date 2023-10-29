【帶你睇盤】享無敵一綫海景　逸瓏灣II連車位叫價4800萬

上一篇文章
減辣不似預期 業主止賺離場 尚翠苑未補價462萬沽 創今年新低
大埔白石角近年有不少新盤供應，當中不乏豪宅單位，吸引不少用家留意。今次利嘉閣介紹的屋苑為逸瓏灣II，最大賣點是臨海而建，提供多元化戶型。
放盤單位為逸瓏灣8座高層B室，實用面積1,772平方呎，原則為四房兩套，已改為三房兩套，現連一個車位叫價4,800萬元（最後更新日期：10月29日）放售。
|放盤單位
|逸瓏灣II 8座高層B室（物業編號：BK97794026）
|實用面積
|1,772平方呎
|叫價
|連一個車位，4,800萬元（最後更新日期：10月29日）
|間隔
|原4房2套，改為3房2套
|賣點
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
https://www.ricacorp.com/zh-hk/property/detail/逸瓏灣-ii-大廈8座-bk97794026-3-hk
註︰
以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。
投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。
同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】
#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機
撰文 : 黃卓賢