四核心區第三季錄727間吉舖　空置率跌至9.7%

美聯工商舖資料研究部數據顯示，今年第三季，四大核心區（銅鑼灣、中環、尖沙咀、旺角）共錄727間吉舖，較今年首季少19間，而空置率半年間由10%，回落至9.7%。

該行預計，零售業復甦勢頭持續，料帶動核心區街舖空置率進一步回落，但受港人北上深圳消費影響，新界區民生區街舖空置率將進一步上升。美聯旺舖董事梁國文指出，第三季民生區空置率上升，其中元朗由今年首季的5%，升至5.2%，上水則由首季的6.4%，升至7.5%。

展望後市，梁國文說，最新公布的《施政報告》宣布「減辣」，有利外地買家及投資者在港投資物業，相信商舖市場能受惠，加上政府同時簡化食肆發牌制度，料降低餐飲商戶的入市門檻，令開舖意欲大增，相信飲食業繼續成為舖市租賃主力，惟受人手不足的影響，料未來半年餐飲業發展的速度維持平穩。

他又說，政府將開發特色旅遊產品，有助吸引更多遊客來港，令旅遊相關行業受惠，而零售業復甦的勢頭可望持續，料核心區街舖空置率將回落至9%至9.5%。不過，民生區情況不同，由於新界將有不少新住宅落成，帶來商場舖面供應，加上周末不少港人到深圳消費，料區內民生區舖位最受影響，估計元朗區街舖空置率將升至5.5%至6.5%，上水區則於7%至7.5%徘徊。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

延伸閲讀【施政報告2023】三辣招稅齊減 詳情一文看清【下一頁】

延伸閲讀【施政報告2023】加推兩鐵一路項目 推進北都東面新市鎮發展【下一頁】

同場加映 【溫股知新】五雷轟頂挫恒指 失守萬七續爭持

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機