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【以巴戰爭】土耳其警告隨時參戰 批以國戰犯

環球政治 14:50 2023/10/29

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土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）上周六（28日）出席當地親巴勒斯坦集會時暗示，土軍隨時參加以巴戰爭。埃爾多安亦指摘以色列是戰爭罪犯，讚揚激進武裝組織哈馬斯（Hamas）是「自由戰士」。

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埃爾多安在集會發表講話，形容以色列空襲加沙（Gaza）是屠殺，過去22日公開作戰爭犯罪行為，指以國的心態類近於第二次世界大戰的軸心國，聲稱猶太人被屠殺的處境接近今日的加沙民眾。同時，埃爾多安指責西方是以色列屠殺加沙巴勒斯坦的幕後黑手。

埃爾多安亦被指向在場親巴勒斯坦人士表示，土耳其軍隊可能隨時插手以巴戰爭。網絡流傳影片顯示，在場人士聞言旋即沸騰，高呼「土耳其揮軍加沙」（Turkish military to Gaza）。

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言論引起以色列不滿，外長科恩（Eli Cohen）下令召回外交人員，要求重新評估雙方關係。總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，不要指控以國犯戰爭罪，批評土耳其偽善，稱以軍是全球最道德的軍隊。

內塔尼亞胡指以軍有採取預防措施保護平民，指控哈馬斯犯違反人性的罪行，利用平民作為人盾。

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責任編輯：吳漢培

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地緣政治 軍事 土耳其 埃爾多安 以色列 內塔尼亞胡 巴勒斯坦 加沙 罪行 戰爭

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