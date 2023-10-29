【MPF】積金局：正要求受託人審視基金收費下調空間　提交5年減費策略方案

強積金的基金收費水平備受打工仔關注。積金局主席劉麥嘉軒在網誌中表示，為針對行政費以外的基金開支，包括投資管理費及保薦人費，積金局現正要求受託人審視轄下基金的收費下調空間，並向該局提交5年減費策略方案，該局會因應受託人所提交的減費策略方案作詳細分析，並與各受託人跟進其相關方案。

至於佔基金收費最大比重、達逾四成的行政費，劉麥嘉軒重申，該局正全力構建「積金易」平台，正以降低行政費為目標，預期在平台運作首兩年，計劃成員須支付的行政費預計平均降低30%，10年內累計節省達300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費的41%至55%。法例訂明，當強積金受託人由明年第2季起分階段過渡至「積金易」平台後，省下來的行政成本將會直接轉移，令行政費及基金整體收費相應下降，讓計劃成員受惠。

強積金收費水平2007年至今降36%

劉麥嘉軒表示，在局方和業界努力下，用以衡量強積金收費水平的平均「基金開支比率」，已由2007年的2.1%降至今年9月底1.35%，減幅36%。在404隻強積金基金當中，120隻（30%）基金的基金開支比率低於1%。費用在過去數年有一定程度減幅，但局方認為收費仍有進一步下調空間。

她提醒計劃成員選擇基金時，收費水平高低並非唯一的指標，基金表現亦是衡量個別基金是否物有所值的重要因素。例如某個基金透過積極管理而爭取到較亮麗回報，即使收費較高，其性價比可能比收費較低但回報較遜色的基金為高。

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編輯：胡學能