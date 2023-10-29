看好後市決定「租轉買」　650萬購日出康城首都兩房戶

新一份《施政報告》公布後，有用家看好後市決定「租轉買」，以650萬元購入將軍澳日出康城兩房單位。

美聯物業理黃少明表示，首都6座右翼中層C室，實用面積517平方呎，兩房間隔，內櫳企理，據了解去年8月放盤，原叫價680萬元，其後減價至675萬元，即吸引用家「租轉買」承接，最終單位以650萬元成交，累減30萬元，實用呎價約12,573元。

資料顯示，原業主於2009年3月以257萬元購入上址，現帳面賺393萬元，物業期內升值約153%。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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