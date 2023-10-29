趁施政報告減辣好消息沽貨　匯璽一房738萬沽　微蝕離場

新一份《施政報告》公布後，有業主趁機沽貨離場，其中南昌站匯璽有一房單位以738萬元易手，原業主於2019年10月購入，現帳面輕微蝕讓離場。

美聯物業黃育強表示，匯璽8座中低層G室，實用面積354平方呎，一房間隔，內櫳企理，由於項目樓齡新，物業質素高，加上價錢合預算，吸引用家承接，成交價為738萬元，實用呎價約20,847元。

資料顯示，原業主於2019年10月以740.3萬元購入上址，現帳面輕微蝕讓離場。

《施政報告2023》房屋土地政策懶人包

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