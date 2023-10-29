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【香港經濟】陳茂波：香港第三季GDP增長較預期慢　港府10月31日公布預估數字

宏觀解讀 11:11 2023/10/29

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【香港經濟】陳茂波：香港第三季GDP增長較預期慢　港府10月31日公布預估數字

政府統計處將在10月31日（星期二）公布香港第三季本地生產總值（GDP）預先估計數字，財政司司長陳茂波撰寫網誌時稱，第三季香港GDP預先估計數字雖然是繼續增長，但增長速度較預期緩慢。陳茂波解釋，香港經濟自今年起穩步復蘇，然而地緣政治緊張局勢加劇、金融偏緊狀況可能維持更長時間，這持續困難的外圍環境無可避免會令本港經濟繼續受壓。

香港2022年第三、四季GDP按年分別跌4.6%和4.1%，而今年第一、二季就分別按年增長2.9%和1.5%。在基數較低之下，市場預期香港今年下半年GDP增長可加快。

港大預期第三季香港GDP增長4.7%，可見【下一頁】

陳茂波在網誌又重述《施政報告》經濟政策重點，強調要把優勢產業做大做強，並聚焦培育具潛力的新產業，更好應對經濟波動的挑戰。

陳茂波表示，在創科產業上，《施政報告》至少4項措施，包括：（一）成立「數字政策辦公室」及「新型工業發展辦公室」，分別專責推動公共服務數字化和新型工業在港發展；（二）明年起分階段設立「人工智能超算中心」和啟用新的「微電子中心」，加速人工智能和微電子研發方面的發展；（三）設立100億元「新型工業加速計劃」，為生命健康、人工智能與數據科學、先進製造與新能源科技等企業，在新設生產設施費用等方面提供更多資助，並探討讓計劃下的企業更彈性聘用非本地技術人員；（四）加強跟內地協作，包括爭取盡快在大灣區內落實跨境數據的安全流動，以及跟深圳共同推進港深河套兩岸園區的協同發展等。

另外，生命健康和藥械研發是創科發展的重要範疇，「引進辦」今年來亦引進了不少生命健康科技公司來港落戶，以及快將提出大灣區跨境數據流動的具體方案。陳茂波稱，本港整個藥械研發、生命科技的「產業化」已是蓄勢待發，《施政報告》提出建立「第一層審批」的藥械註冊制度，正是推動香港發展成醫療創新樞紐的重要一步。

他又會領導新成立的「大型發展項目融資委員會」，研究和審視各種可行的融資方案，包括善用市場力量，槓桿市場資金的參與，確保推進這些項目時政府財政的可持續性。

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編輯：麥德銘

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