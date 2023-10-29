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【恒大危機】許家印恐失恒大控制權　周一最大考驗

股市 10:54 2023/10/29

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【恒大危機】許家印恐失恒大控制權　周一最大考驗

中國恒大 （03333） 將於10月30日於高等法院舉行清盤呈請聆訊，據彭博報道，如果清盤令發出，將令這家全球負債最重的開發商，遭受嚴重一擊。內房企業以及全球債權人都密切關注這場聆訊的結果，因為將為其他內房企業提供案例。

報道指，若高等法院發出清盤令，恒大仍可提出上訴，但已不能阻止清算步驟的進行，如果恒大有足夠證據說服法官，則可能再次獲得更多時間。

清盤令發布後，法院可以任命一名清盤人，該清盤人將從主席許家印、董事和管理層手中取得控制權，以做出重大業務決策，並從現有資產中，為債權人尋求收益。

高等法院已數度將恒大的清盤聆訊押後，但恒大歷時漫長的重組之路，仍未見明確轉機。Dechert LLP專門負責亞洲重組事務的合夥人Daniel Margulies表示，恒大及其顧問在聽證會上可能會非常艱難。

Daniel Margulies指出，恒大迄今為止能夠獲得聆訊延期，並避免清盤的關鍵原因，是其擬議的重組程序以及大量無擔保債權人對其支持，「現在兩者似乎都有問題，為什麼法院不下達清盤令？」

綜合早前外電報道，恒大近日與反對重組計畫的部分債權人進行會談，但不知會談內容。亦有報道指，恒大尚未在清盤聆訊前，向法院提交辯護文件。此外，恒大發布通告，目前的協議安排聆訊取消或無限期延期，美國破產保護聆訊亦延期。

【恒大危機】恒大據報尚未在呈請聆訊前交辯護文件　恐增清盤機會

【恒大危機】恒大美國破產保護聆訊延期　其他債務重組聆訊全綫取消、無限延期

記者：譚志偉

港股 恒大 許家印 法官 中國恒大（03333）
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