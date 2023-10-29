  • 26°C
香港時間 : 20231029日 (週日) 11:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果 今次不加息？

股市 10:07 2023/10/29

分享：

分享：

【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果 今次不加息？

聯儲局香港時間周四凌晨2時公布議息結果，2時30分有議息記者會，利率期貨顯示，市場99.9%預期儲局不加息，維持聯邦基金利率5.25至5.5厘，至於12月23日聖誕假期前議息，則19.8%預期加息0.25厘。

聯儲局主席鮑威爾指，「通脹仍過高」，令今年加息動作仍可能未完，9月CPI按月加速0.4%，因為居住成本及油價仍高，不計油價及食品的核心CPI按月仍升0.3%，過去1年的CPI及核心CPI分別為3.7%及4.1%，均高於聯儲局目標。至於個人消費開支（PCE）物價指數，亦月增速與CPI相同，PCE按月增0.4%，核心PCE按月升0.3%，1年來PCE及核心PCE分別為3.4%及3.7%。

不過，美國10年期債息高企近5厘，均令鮑威爾在內的儲局官員表態，金融狀況緊縮，已達到加息效果，市場因而預期今次不加息。

換言之，如果債息5厘可令儲局收手不加息，只要通脹數據不再惡化，加息周期應該可以見頂。

【美國加息】鮑威爾言論送美國10年期債息驚見5厘　「現在利率不算高、經濟強勁或需再加息」

記者：譚志偉

美股 外滙 貨幣政策 加息 議息 鮑威爾 通脹 利率期貨 美國聯儲局 CPI
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒大危機】許家印恐失恒大控制權　周一最大考驗

下一篇文章

【大行看法】逢低買入？高盛：美國經濟增長前景惡化或成買入機會　預計年底標指4500點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款