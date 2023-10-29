▲ 【美國加息】聯儲局周四凌晨公布議息結果 今次不加息？

聯儲局香港時間周四凌晨2時公布議息結果，2時30分有議息記者會，利率期貨顯示，市場99.9%預期儲局不加息，維持聯邦基金利率5.25至5.5厘，至於12月23日聖誕假期前議息，則19.8%預期加息0.25厘。

聯儲局主席鮑威爾指，「通脹仍過高」，令今年加息動作仍可能未完，9月CPI按月加速0.4%，因為居住成本及油價仍高，不計油價及食品的核心CPI按月仍升0.3%，過去1年的CPI及核心CPI分別為3.7%及4.1%，均高於聯儲局目標。至於個人消費開支（PCE）物價指數，亦月增速與CPI相同，PCE按月增0.4%，核心PCE按月升0.3%，1年來PCE及核心PCE分別為3.4%及3.7%。

不過，美國10年期債息高企近5厘，均令鮑威爾在內的儲局官員表態，金融狀況緊縮，已達到加息效果，市場因而預期今次不加息。

換言之，如果債息5厘可令儲局收手不加息，只要通脹數據不再惡化，加息周期應該可以見頂。

【美國加息】鮑威爾言論送美國10年期債息驚見5厘 「現在利率不算高、經濟強勁或需再加息」

記者：譚志偉