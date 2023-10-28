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【以巴戰爭】聯合國通過呼籲加沙休戰 遭以國批失合法性

環球政治 17:27 2023/10/28

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聯合國大會周五（27日）以120票支持、14票反對、45票棄權，通過由約旦提出的議案，呼籲以色列與巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）在加沙（Hamas）休戰的協議。以色列批評聯合國已喪失合法性，並繼續轟炸加沙。

西班牙公爵為愛女改25字全名 政府嫌太長拒受理 【下一頁】

約旦代表阿拉伯國家提出議案，譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為，包括所有不分青紅皂白的恐怖攻擊。

美國投反對票，但呼籲以色列基於人道主義暫停在加沙的軍事行動。議案不具法律約束力，但足以反映各國在以巴戰爭上的立場。

以色列駐聯合國大使埃丹（Gilad Erdan）形容，當日為聯合國和人類的黑暗一天，指聯合國已不再具有絲毫合法性或相關性。

【以巴戰爭】數百撐巴示威者湧入靜坐 紐約中央車站關閉 【下一頁】

他指責投贊成票的成員國，更願意支持保衛納粹恐怖分子而非以色列，並揚言以國將動用一切手段打擊哈馬斯。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）表示，美國將支持停戰、幫助人質離開加沙、允許更多援助進入當地。

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責任編輯：鄭錦玲

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