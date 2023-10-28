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【大行看法】逢低買入？高盛：美國經濟增長前景惡化或成買入機會　預計年底標指4500點

股市 16:29 2023/10/28

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【大行看法】高盛：美國經濟增長前景惡化或成買入機會　預計年底標指4500點

投行高盛（Goldman Sachs，美：GS）表示，市場對美國經濟增長前景變得更加悲觀，如果這種情況持續下去，可能會提供入市機會。高盛策略師David Kostin團隊發表報告指，周期性股票10月份表現欠佳，表明外界擔心近期金融狀況收緊將阻礙經濟成長。但同時，高盛認為美國經濟將保持相對彈性，因此金融服務、半導體和材料等行業的公司可能仍表現相對較好。

高盛Kostin預計，標普500指數年底將達到 4,500 點，略高於市場策略師平均預期的4,370點，而標指周五（27日）收報4,117.37點，較7月底創下的 2023年高位下跌10%。高盛策略師報告提到，儘管該行預計貼現率和資產負債表面臨的阻力將持續存在，但認為增長前景進一步大幅下調是一個買入機會。

由於美聯儲維持高息水平抵禦通脹，美國10年期債息在10月23日升穿5厘，創下2007年以來高位。加拿大皇家銀行（RBC）策略師Lori Calvasina當日曾表示，在息率飆升結束之前，大市不太可能站穩腳跟。Kostin今月稍早時候曾警告稱，利率上升可能會影響美企利潤，而摩根士丹利和摩根大通等策略師則警告稱，利潤前景似乎正在惡化。

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編輯：李哲毅

大行報告 美股 標準普爾500指數 高盛（Goldman Sachs，美：GS）
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