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【李小加創業】滴灌通被質疑為升級版P2P放貸　一文詳解輿論風波始末

股市 14:45 2023/10/28

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李小加創立滴灌通被質疑為升級版P2P放貸

由港交所 （00388） 前總裁李小加創立的獨家獸初創滴灌通近日被推上風尖浪口，專注消費業的加華資本創始合夥人兼董事長宋向前發文轟滴灌通的「每日營業收入分成模式」（DRC）其實是「高利貸及升級版的P2P（點對點網絡貸款）」。 滴灌通兩位聯合創辦人李小加及張高波接受內媒訪問時回應稱，滴灌通本質是開店做生意的合約模式，業主出店鋪，滴灌通出錢、開店者出力運營管理，屬一種聯營模式。

宋向前在10月23日發長文質疑滴灌通的模式，認為世上不存在「非股非債」的金融法律關係，他指出：「工商不登記為股東，就無法進行分紅，既不承認是債權債務關係就不進行債務登記確認，那就不能相應獲得債權保護和利息收入，那滴灌股究竟憑什麼身份或按什麼樣的合約？」

事實上，滴灌通DRC核心邏輯是，小店將自己未來的現金流現值出售滴灌通，換取資金，其後每日將營業額分成償還給滴灌通。

李小加：滴灌通無股份 無權強制償還

李小加其後受訪時解釋：「我們（滴灌通）明確不會攤薄店舖的股份，也不會要求開店者的任何抵押，更不會要求開店者提供個人擔保等，即使最後店鋪經營不善關門了，沒有強制償還投資額義務，那我們根本就不是債。」

對於被看作是P2P，李小加稱，自己做監管多年，就我自己理解，一般來說，監管打擊的是虛假披露、非法集資、欺詐客戶等行為，那若說這些東西的話，滴灌通 肯定不是那些玩意，完全不沾邊，市場上也沒有人說我們像這類，「我們的錢來自哪裡，投去了哪裡，都非常清晰，我們說的和做的都是一致的」。

監管套利？李小加：仁者見仁，智者見智

宋向前又質疑滴灌通設計了內地尋找門市放款、香港和海外融資、澳門交易所做資產證券化的三地跨境結構，其本質是監管套利。

對於監管套利問題的質疑，張高波表示，滴灌通目前涉及四地的監管，包括內地、香港、澳門以及其他海外國家和地區。 張高波強調，滴灌通的模式是一種投資，絕非貸款，因此不能將滴灌通稱為P2P。

內地未對DRC模式發表明確監管態度

李小加舉例說，互聯互通機制就是兩種不同的監管互相尊重而產生的轉換機制，「如果這也算監管套利，我覺得那挺好，我們的確現在做的就是這個事兒。仁者見仁，智者見智，大家願意給我們起個綽號兒，那也可以」。

值得留意是，目前內地監管機構尚未對DRC模式發表明確的監管態度，而且也未定義滴灌通業務是否屬金融業務。

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責任編輯：李哲毅

港股 李小加 互聯互通
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