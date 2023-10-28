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西班牙公爵為愛女改25字全名 政府嫌太長拒受理

環球社會熱點 15:00 2023/10/28

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西班牙一名公爵與夫人為今年初誕生的愛女命名，但由於女兒名字長達25個字，政府以違規為由拒絕受理其申請。

【以巴戰爭】數百撐巴示威者湧入靜坐 紐約中央車站關閉 【下一頁】

33歲的費爾南多（Fernando Juan Fitz-James Stuart y de Solís）為西班牙第17代Huescar公爵，是英國國王詹姆斯二世（King James II）的直系後裔。

費爾南多與妻子蘇菲亞（Sofia）育有兩名女兒，希望為今年1月出生的次女命名為Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santisimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santisima Trinidad y de Todos Los Santos。

費爾南多一家指，次女的名字長達25個字詞，是為了向其家族成員與宗教信仰致敬。

【以巴戰爭】美佛州州長軍援以色列 邁阿密領事否認參與 【下一頁】

不過西班牙《姓名及其順序法》第二條規定，家長為孩子登記名字時，不得記錄超過一個複合名稱或兩個簡單名稱。因此政府不接受費爾南多夫婦為次女所取的名字。

次女Sofia已於10月7日舉行洗禮，不過費爾南多夫婦尚未透露會如何為女兒縮短名字。

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責任編輯：鄭錦玲

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