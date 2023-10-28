▲ 【人工智能】谷歌據報承諾向OpenAI競爭對手Anthropic投資20億美元

有外電指，Alphabet（美：GOOGL）旗下Google承諾向OpenAI競爭對手Anthropic 投資20億美元，包括預付5億美元現金，以及隨著時間的推移額外投資15億美元。

Anthropic由OpenAI前高層所創立人工智慧公司，開發出OpenAI旗下ChatGPT的競爭對手Claude 2，獲 Slack、Notion 和 Quora 等公司使用。Anthropic成立於 2021 年，除了 Google 之外，還獲得了Salesforce（美：CRM）和Zoom（美：ZM）的融資，今年稍早估值為41億美元。

Anthropic的Claude 2能夠概括處理大約75,000個單詞，多達一本書的長度，用戶可以輸入大量資料並要求以備忘錄、信件或故事等形式撰寫摘要，相比之下，ChatGPT 可以處理大約 3,000 個單字。

機器學習監控平台 Arthur AI 研究發現，就「自我意識」而言，Claude 2 是最可靠的聊天機器人，這意味著準確衡量它知道什麼和不知道什麼，並只回答有訓練資料支援的問題。Arthur AI 測試了Meta的聊天機器人、Cohere 和 OpenAI。

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編輯：李哲毅