【美股分析】天風證券郭明錤：Meta Quest 3需求顯著遜預期　元宇宙部門虧損料惡化

▲ 【美股焦點】天風證券郭明錤：Meta Quest 3需求顯著遜預期 元宇宙部門虧損料惡化

天風國際證券分析師郭明錤發表報告指，Facebook及Instagram母企Meta（美：META）已下調VR頭戴式裝置Quest 3的第4季出貨量約5%至10%，由於市場需求低於預期，也預期2024年首季出貨量將顯著按季衰退約70%至80%。

郭明錤提到，蘋果Apple（美：AAPL）的混合現實（MR）頭戴式裝置Vision Pro在技術方面領先Meta的頭戴裝置至少約2–3年，故Vision Pro於明年初發售後，雖因售價明顯較高故與Quest的目標客戶不同，但Vison Pro顯著的體驗優勢將影響消費者採購Quest的意願。

郭明錤：Reality Lab情況更為惡化

郭明錤提到，Meta近期法說與其先前預測元宇宙部門Reality Lab的虧損將持續擴大一致，然而，在Meta近期更新2023年第4季至2024年首季的Quest 3出貨預估後，認為情況較自己先前所預測的更為惡化。

郭明錤強調，Meta對AI的投資將有利於該公司長期發展，但投資者應謹慎面對近期Reality Labs虧損持續擴大的潛在風險。

相關文章：

【AAPL】蘋果據報擬每年投10億美元開發生成式AI應用 郭明錤：若屬實，我真為蘋果擔心

【芯片大戰】美國新芯片禁令 郭明錤：英特爾才是大輸家、AMD低吸機會 聯想曾跌逾一成

責任編輯：李哲毅