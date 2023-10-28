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【以巴戰爭】以軍接近全面入侵加沙 擴大進攻切斷通訊

環球政治 11:15 2023/10/28

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以色列軍周五（27日）擴大進攻規模，加強轟炸加沙（Gaza）並切斷當地的互聯網與通訊。以軍接近全面入侵加沙，並於邊境集結大量兵力。

【以巴戰爭】美佛州州長軍援以色列 邁阿密領事否認參與 【下一頁】

加沙周五入夜後數小時內，以軍向當地發動連續空襲。當地早於數周前遭切斷大部分電力供應，巴勒斯坦人只能摸黑擠在家中或避難所。

巴勒斯坦電訊供應商Paltel表示，轟炸導致網絡、手機和固網電話服務全面中斷。加沙只有部分衛星電話可繼續運作，於通訊遭切斷後無法立即得悉襲擊造成傷亡和地面入侵細節。

事發時有外地親屬與加沙境內民眾的對話突然中斷，電話也無法接通，為此感到驚慌失措。

佛州成全美首州 下令大學解散親巴勒斯坦團體 【下一頁】

以軍發言人Daniel Hagari指，地面部隊當晚在加沙擴大活動範圍，攻擊目標為巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）的武裝人員和基礎設施，並以強大力量採取行動以實現戰爭目標。

哈馬斯任命的加沙衛生部官員稱，當地的巴勒斯坦人死亡數字已升穿7,300人，其中超過6成為未成年人和婦女。

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責任編輯：鄭錦玲

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