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【ETF通】華夏、Global X科指ETF齊獲納入港股通 11月6日起生效、累計8家獲納入
股市 23:18 2023/10/27
深交所、上交所公布，2023年11月6日在港股通調入GX恒生科技 （02837） 、華夏恒生科技 （03088） ，各自為Global X、華夏基金首款ETF獲納入滬港通、深港通。自去年ETF納入互聯互通以來，累計有8家ETF獲納入南向港股通，同時有逾130隻內地ETF在「ETF通」範圍內。
受累現有規限，目前獲納入ETF通的香港ETF，僅有追蹤恒生指數、恒生國指和恒生科技指數的ETF，連同最新加入的兩款ETF，共有5家都是以科指為追蹤指數。
納入港股通的ETF名單：
- 盈富基金 （02800）
- 恒生中國企業 （02828）
- 南方恒生科技 （03033）
- 安碩恒生科技 （03067）
- 南方恒指ETF （03037）
- 恒生科技ETF （03032）
- GX恒生科技 （02837） —11月6日加入
- 華夏恒生科技 （03088） —11月6日加入
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記者：麥德銘
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