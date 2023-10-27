▲ 【ETF通】華夏、Global X科指ETF齊獲納入港股通 11月6日起生效、累計8家獲納入

深交所、上交所公布，2023年11月6日在港股通調入GX恒生科技 （02837） 、華夏恒生科技 （03088） ，各自為Global X、華夏基金首款ETF獲納入滬港通、深港通。自去年ETF納入互聯互通以來，累計有8家ETF獲納入南向港股通，同時有逾130隻內地ETF在「ETF通」範圍內。

受累現有規限，目前獲納入ETF通的香港ETF，僅有追蹤恒生指數、恒生國指和恒生科技指數的ETF，連同最新加入的兩款ETF，共有5家都是以科指為追蹤指數。

納入港股通的ETF名單：

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記者：麥德銘