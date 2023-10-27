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【美股焦點】戴蒙擬明年出售100萬股摩通、涉資1.4億美元　上任CEO以來最大手減持

股市 23:22 2023/10/27

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【美股焦點】摩通CEO戴蒙擬明年出售100萬股　涉資1.4億美元

摩根大通（美：JPM）主席兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）計劃明年出售100萬股摩通股票，實現其財務多元化和稅務規劃的目的。以摩通現價137.1美元計，涉資1.37億美元。摩通強調，戴蒙上任摩通CEO以來，首次以此規模出售持股，並重申他「仍相信公司的前景非常強勁，且持股數量仍非常龐大」。戴蒙上任摩通CEO逾17年。

據摩通向美國證交會（SEC）文件，戴蒙及其家族目前持有摩通約860萬股，同時，仍持有56.1萬股未行權的績效股份，及150萬股的股票增值權 （stock appreciation right）。

股票增值權是指上市公司授予激勵對象在一定的時期和條件下，獲得規定數量的股票價格上升所帶來的收益的權利。

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編輯：伍鍵文

美股 摩根大通（JPMorgan Chase，美：JPM）
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