【美股焦點】戴蒙擬明年出售100萬股摩通、涉資1.4億美元　上任CEO以來最大手減持

▲ 【美股焦點】摩通CEO戴蒙擬明年出售100萬股 涉資1.4億美元

摩根大通（美：JPM）主席兼行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）計劃明年出售100萬股摩通股票，實現其財務多元化和稅務規劃的目的。以摩通現價137.1美元計，涉資1.37億美元。摩通強調，戴蒙上任摩通CEO以來，首次以此規模出售持股，並重申他「仍相信公司的前景非常強勁，且持股數量仍非常龐大」。戴蒙上任摩通CEO逾17年。

據摩通向美國證交會（SEC）文件，戴蒙及其家族目前持有摩通約860萬股，同時，仍持有56.1萬股未行權的績效股份，及150萬股的股票增值權 （stock appreciation right）。

股票增值權是指上市公司授予激勵對象在一定的時期和條件下，獲得規定數量的股票價格上升所帶來的收益的權利。

更多美股新聞

相關文章：

【美國加息】摩通戴蒙：聯儲局18個月前的經濟預測100%錯誤 當局應準備好應對各種可能性

【全球經濟】華爾街銀行家看淡經濟前景 摩通戴蒙直指全球央行預測「大錯特錯」

編輯：伍鍵文